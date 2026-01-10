Habertürk
        Haberler Spor Diğer A Erkek Milli Sutopu Takımımız Avrupa Şampiyonası’nda - Diğer Haberleri

        A Erkek Milli Sutopu Takımımız Avrupa Şampiyonası’nda

        A Erkek Milli Sutopu Takımımız, İstanbul'da 8–11 Haziran tarihleri arasında oynanan Avrupa Şampiyonası eleme müsabakalarında 4 maçın 3. kazanarak, Avrupa'nın en güçlü 16 takımı arasındaki yerini garantiledi ve Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

        Giriş: 10.01.2026 - 17:11 Güncelleme: 10.01.2026 - 17:14
        Avrupa'nın en güçlü 16 takımı arasında!
        10–25 Ocak 2026 tarihleri arasında Belgrad’da düzenlenecek şampiyonada millilerimiz, Grup D’de İtalya, Romanya ve Slovakya ile mücadele edecek. Yoğun kamp dönemi, uluslararası hazırlık turnuvaları ve üst düzey maç tecrübeleriyle turnuvaya hazırlanan takımımız, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor...

        GRUP AŞAMASI MAÇ PROGRAMI (TSİ)

        11 Ocak 2026

        14:45 — Türkiye – İtalya

        13 Ocak 2026

        22:30 — Türkiye – Romanya

        15 Ocak 2026

        14:45 — Türkiye – Slovakya

        A Erkek Milli Sutopu Takımımızın Avrupa Şampiyonası kapsamındaki tüm karşılaşmaları, Eurovision Sport platformu üzerinden ücretsiz olarak canlı yayınlanacak.

        A MİLLİ ERKEK TAKIM KADROSU

        Hüseyin Kağan Kil, Hüseyin Kağan Kil, Arda Yener, Kaan Oğuzcan, Fatih Acar, Tugay Ergin (Kaptan), Berk Alkan, Kerem Gemalmazoğlu, Orhan Arda Alpman, Efe Naipoğlu, Mehmet Yutmaz, Ege Kahraman, Yuşa Han Düzenli, Mert Meral, Efe Kuloğlu, Selçuk Can Caner.

        TEKNİK VE İDARİ KADRO

        Sportif Direktör: Sinan Turunç

        Takım Menajeri: Erhan Uysal

        Başantrenör: Konstantinos Loudis

        Kaleci Antrenörü: Evangelos Patras

        Kondisyoner: Andrea Perazzetti

        Fizyoterapist: Burak Şık

