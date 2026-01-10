A Erkek Milli Sutopu Takımımız Avrupa Şampiyonası’nda
A Erkek Milli Sutopu Takımımız, İstanbul'da 8–11 Haziran tarihleri arasında oynanan Avrupa Şampiyonası eleme müsabakalarında 4 maçın 3. kazanarak, Avrupa'nın en güçlü 16 takımı arasındaki yerini garantiledi ve Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
10–25 Ocak 2026 tarihleri arasında Belgrad’da düzenlenecek şampiyonada millilerimiz, Grup D’de İtalya, Romanya ve Slovakya ile mücadele edecek. Yoğun kamp dönemi, uluslararası hazırlık turnuvaları ve üst düzey maç tecrübeleriyle turnuvaya hazırlanan takımımız, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor...
GRUP AŞAMASI MAÇ PROGRAMI (TSİ)
11 Ocak 2026
14:45 — Türkiye – İtalya
13 Ocak 2026
22:30 — Türkiye – Romanya
15 Ocak 2026
14:45 — Türkiye – Slovakya
A Erkek Milli Sutopu Takımımızın Avrupa Şampiyonası kapsamındaki tüm karşılaşmaları, Eurovision Sport platformu üzerinden ücretsiz olarak canlı yayınlanacak.
A MİLLİ ERKEK TAKIM KADROSU
Hüseyin Kağan Kil, Hüseyin Kağan Kil, Arda Yener, Kaan Oğuzcan, Fatih Acar, Tugay Ergin (Kaptan), Berk Alkan, Kerem Gemalmazoğlu, Orhan Arda Alpman, Efe Naipoğlu, Mehmet Yutmaz, Ege Kahraman, Yuşa Han Düzenli, Mert Meral, Efe Kuloğlu, Selçuk Can Caner.
TEKNİK VE İDARİ KADRO
Sportif Direktör: Sinan Turunç
Takım Menajeri: Erhan Uysal
Başantrenör: Konstantinos Loudis
Kaleci Antrenörü: Evangelos Patras
Kondisyoner: Andrea Perazzetti
Fizyoterapist: Burak Şık