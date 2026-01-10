A Erkek Milli Sutopu Takımımız Avrupa Şampiyonası’nda

10–25 Ocak 2026 tarihleri arasında Belgrad’da düzenlenecek şampiyonada millilerimiz, Grup D’de İtalya, Romanya ve Slovakya ile mücadele edecek. Yoğun kamp dönemi, uluslararası hazırlık turnuvaları ve üst düzey maç tecrübeleriyle turnuvaya hazırlanan takımımız, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor...

GRUP AŞAMASI MAÇ PROGRAMI (TSİ) 11 Ocak 2026 14:45 — Türkiye – İtalya 13 Ocak 2026 22:30 — Türkiye – Romanya 15 Ocak 2026 14:45 — Türkiye – Slovakya REKLAM

A Erkek Milli Sutopu Takımımızın Avrupa Şampiyonası kapsamındaki tüm karşılaşmaları, Eurovision Sport platformu üzerinden ücretsiz olarak canlı yayınlanacak. A MİLLİ ERKEK TAKIM KADROSU Hüseyin Kağan Kil, Hüseyin Kağan Kil, Arda Yener, Kaan Oğuzcan, Fatih Acar, Tugay Ergin (Kaptan), Berk Alkan, Kerem Gemalmazoğlu, Orhan Arda Alpman, Efe Naipoğlu, Mehmet Yutmaz, Ege Kahraman, Yuşa Han Düzenli, Mert Meral, Efe Kuloğlu, Selçuk Can Caner.