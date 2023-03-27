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Haberler Gündem Eğitim A Harfi ile Başlayan Meyve, Çiçek ve Bitki İsimleri: A ile Başlayan Bitki Adları
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A harfi ile başlayan meyve, çiçek ve bitki isimleri: A ile başlayan bitki adları

Alfabede ilk sırada yer almakta olan A harfi oldukça sık kullanılan harflerden bir tanesidir. Bu çok kullanılan harf ile de başlamakta olan pek çok bitki çeşidi olduğu bilinmektedir. A harfi ile başlamakta olan farklı bitki, meyve veya çiçek isimlerinin bilinmesi hem hafıza hem de kelime dağarcığı açısından oldukça faydalı olabilmektedir. İşte A harfi ile başlayan meyve, çiçek ve bitki isimleri

A Harfi ile Başlayan Meyve, Çiçek ve Bitki İsimleri: A ile Başlayan Bitki Adları
HABERTURK.COM

Doğada yer almakta olan canlı türleri arasında bulunan bitkiler, yeryüzünde hemen her yerde bulunmaktadır. Binlerce çeşide sahip bu bitkiler arasında bazılarının da A harfi ile başlamakta olduğu bilinmektedir. Peki, A harfi ile başlayan bitkiler, A harfi ile başlayan meyveler, A harfi ile başlayan çiçekler nelerdir? Tüm detaylar...

A Harfi ile Başlayan Bitkiler

Yeryüzünün pek çok farklı noktasında bulunmakta olan bitki çeşitlerinin her birinin ayrı birer ismi bulunmaktadır. Bu isimler ise zaman zaman farklı yerlerde karşımıza çıkmaktadır. Buna örnek olarak sınavlar veya bulmacalar örnek gösterilebilmektedir. A harfi ile başlayan bitkiler arasında şunlar yer almaktadır:

  • Aynısefa
  • Anason
  • Aslan Pençesi
  • Avokado
  • Ayrık Otu
  • Altın Otu
  • Adaçayı
  • Akdiken
  • At Kuyruğu
  • Ayçiçeği
  • Ağaç Mantarı
  • Arum
  • Alman Süseni
  • Avrupa Kayını
  • Arı Otu
  • Ayva
  • Alıç

A Harfi ile Başlayan Meyveler

Günlük hayat içerisinde sık sık tüketilen meyvelerden bazılarının A harfi ile başlamakta olduğu bilinmektedir. A harfi ile başlayan meyveler bazen bulmaca, sınav veya oyun gibi durumlarda karşımıza çıkmaktadır. Bu harf ile başlamakta olan meyveler arasında ise şunlar yer almaktadır:

  • Asma Ağacı
  • Acai Üzümü
  • Amasya Elması
  • Akça Armut
  • Ağaç Kavunu
  • Altın Çilek
  • Ake Meyvesi
  • Armut
  • Ahlat
  • Ayva
  • Ananas
  • Avokado
  • Avrupa Armudu
  • Afgan Armudu
  • Avustralya Parmak Limi
  • Amerika ahududu
  • Akdeniz Tatlı Laymı
  • Akane

A Harfi ile Başlayan Çiçekler

Birbirinden güzel kokulara ve güzel görünümlere sahip olan çiçeklerin farklı isimleri bulunmakta olduğu bilinmektedir. Hem evde hem ofis gibi ortamlarda ortama şıklık katmakta olan çiçeklerin hemen her kadın tarafından çok sevildiği bilinmektedir. Burada ise A harfi ile başlamakta olan çeşitli çiçeklerin isimleri şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Abelya
  • Acem Borusu
  • Açelya
  • Adaçayı
  • Afrika Zambağı
  • Agave
  • Akasya
  • Allium
  • Aloe Vera
  • Altınçanı
  • Aslanağzı
  • Aster
  • Atatürk Çiçeği
  • Ateş Çalısı
  • Ateş Çiçeği
  • Avize Çiçeği
  • Ayçiçeği
  • Aynısefa

A Harfi İle Başlayan Bitki İsimleri

A harfi alfabemizde en sık kullanılan harfler arasında yer almaktadır. Gün içerisinde sıkça kullanılmakta olan A harfi, pek çok bitkinin de baş harfidir. Doğada yer almakta olan bitkilerin birbirinden farklı isimleri bulunmakta ve bunlar arasında A harfi ile başlayan bitki isimleri de yer almaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Aynısefa
  • Anason
  • Aslan Pençesi
  • Avokado
  • Ayrık Otu
  • Adaçayı
  • Alıç

A Harfi ile Başlayan Meyve İsimleri

A harfiyle başlamakta olan meyve isimleri arasında pek çok farklı seçenek bulunmaktadır. Ancak bunlar arasında bazıları ön planda yer almaktadır. Armut, ayva, ananas, avokado, ahududu veya altın çilek gibi meyveler oldukça sık bilinin meyveler arasında yer almaktadır. A harfi ile başlayan meyve isimleri için dünyada bulunan pek çok farklı meyve de örnek gösterilebilmektedir.

A Harfi ile Başlayan Çiçek İsimleri

Farklı çiçek türleri bulunmaktadır ve bunlar arasında birçok çiçeğin isminin A harfi ile başlamakta olduğu gözlemlenmektedir. Bu çiçekler arasından bazıları ise açelya, akasya çiçeği, ağlayan gelin, aslanağzı, Amerikan hanımeli, ayı pençesi gibi isimler ile birlikte anılabilmektedir. Bunların yanı sıra pek çok farklı tür daha bulunmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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