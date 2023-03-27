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Doğada yer almakta olan canlı türleri arasında bulunan bitkiler, yeryüzünde hemen her yerde bulunmaktadır. Binlerce çeşide sahip bu bitkiler arasında bazılarının da A harfi ile başlamakta olduğu bilinmektedir. Peki, A harfi ile başlayan bitkiler, A harfi ile başlayan meyveler, A harfi ile başlayan çiçekler nelerdir? Tüm detaylar...

A Harfi ile Başlayan Bitkiler

Yeryüzünün pek çok farklı noktasında bulunmakta olan bitki çeşitlerinin her birinin ayrı birer ismi bulunmaktadır. Bu isimler ise zaman zaman farklı yerlerde karşımıza çıkmaktadır. Buna örnek olarak sınavlar veya bulmacalar örnek gösterilebilmektedir. A harfi ile başlayan bitkiler arasında şunlar yer almaktadır:

Aynısefa

Anason

Aslan Pençesi

Avokado

Ayrık Otu

Altın Otu

Adaçayı

Akdiken

At Kuyruğu

Ayçiçeği

Ağaç Mantarı

Arum

Alman Süseni

Avrupa Kayını

Arı Otu

Ayva

Alıç

A Harfi ile Başlayan Meyveler

Günlük hayat içerisinde sık sık tüketilen meyvelerden bazılarının A harfi ile başlamakta olduğu bilinmektedir. A harfi ile başlayan meyveler bazen bulmaca, sınav veya oyun gibi durumlarda karşımıza çıkmaktadır. Bu harf ile başlamakta olan meyveler arasında ise şunlar yer almaktadır:

Asma Ağacı

Acai Üzümü

Amasya Elması

Akça Armut

Ağaç Kavunu

Altın Çilek

Ake Meyvesi

Armut

Ahlat

Ayva

Ananas

Avokado

Avrupa Armudu

Afgan Armudu

Avustralya Parmak Limi

Amerika ahududu

Akdeniz Tatlı Laymı

Akane

A Harfi ile Başlayan Çiçekler

Birbirinden güzel kokulara ve güzel görünümlere sahip olan çiçeklerin farklı isimleri bulunmakta olduğu bilinmektedir. Hem evde hem ofis gibi ortamlarda ortama şıklık katmakta olan çiçeklerin hemen her kadın tarafından çok sevildiği bilinmektedir. Burada ise A harfi ile başlamakta olan çeşitli çiçeklerin isimleri şu şekilde sıralanmaktadır:

Abelya

Acem Borusu

Açelya

Adaçayı

Afrika Zambağı

Agave

Akasya

Allium

Aloe Vera

Altınçanı

Aslanağzı

Aster

Atatürk Çiçeği

Ateş Çalısı

Ateş Çiçeği

Avize Çiçeği

Ayçiçeği

Aynısefa

A Harfi İle Başlayan Bitki İsimleri

A harfi alfabemizde en sık kullanılan harfler arasında yer almaktadır. Gün içerisinde sıkça kullanılmakta olan A harfi, pek çok bitkinin de baş harfidir. Doğada yer almakta olan bitkilerin birbirinden farklı isimleri bulunmakta ve bunlar arasında A harfi ile başlayan bitki isimleri de yer almaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır:

Aynısefa

Anason

Aslan Pençesi

Avokado

Ayrık Otu

Adaçayı

Alıç

A Harfi ile Başlayan Meyve İsimleri

A harfiyle başlamakta olan meyve isimleri arasında pek çok farklı seçenek bulunmaktadır. Ancak bunlar arasında bazıları ön planda yer almaktadır. Armut, ayva, ananas, avokado, ahududu veya altın çilek gibi meyveler oldukça sık bilinin meyveler arasında yer almaktadır. A harfi ile başlayan meyve isimleri için dünyada bulunan pek çok farklı meyve de örnek gösterilebilmektedir.

A Harfi ile Başlayan Çiçek İsimleri

Farklı çiçek türleri bulunmaktadır ve bunlar arasında birçok çiçeğin isminin A harfi ile başlamakta olduğu gözlemlenmektedir. Bu çiçekler arasından bazıları ise açelya, akasya çiçeği, ağlayan gelin, aslanağzı, Amerikan hanımeli, ayı pençesi gibi isimler ile birlikte anılabilmektedir. Bunların yanı sıra pek çok farklı tür daha bulunmaktadır.