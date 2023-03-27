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B harfi ile başlayan meyve, çiçek ve bitki isimleri: B ile başlayan bitki adları

Alfabenin ikinci harfi olan B harfi günlük hayat içerisinde sıkça kullanılmakta olan harfler arasında bulunmaktadır. B harfi ile başlamakta olan pek çok canlı ve nesne olduğu bilinenler arasında yer almaktadır. İşte B harfi ile başlayan meyve, çiçek ve bitki isimleri

B Harfi ile Başlayan Meyve, Çiçek ve Bitki İsimleri: B ile Başlayan Bitki Adları
HABERTURK.COM

Günlük hayat içerisinde oyun, bulmaca veya sınav esnasında bunlara ihtiyaç duyulabilmektedir. Peki, b harfi ile başlayan bitkiler, b harfi ile başlayan meyveler, b harfi ile başlayan çiçekler, b harfi ile başlayan bitki isimleri, b harfi ile başlayan meyve isimleri, b harfi ile başlayan çiçek isimleri nelerdir? Tüm detaylar…

B Harfi ile Başlayan Bitkiler

B harfi ile bitki ismi bulmak istendiğinde akla ilk gelenler arasında genellikle begonvil veya begonya olmaktadır. Ancak b ile başlayan bitki isimlerinin yalnızca bu ikisi ile sınırlı olduğunun bilinmemesi gerekmektedir. Bunların yanı sıra pek çok farklı çeşit bulunmaktadır. Bitkiler ise şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Böğürtlen Yaprağı
  • Böğürtlen Kökü
  • Bambu
  • Bamya
  • Biberiye
  • Buğday
  • Begonvil
  • Begonya

B Harfi ile Başlayan Meyveler

B harfi ile başlamakta olan meyvelerde ön plana çıkan iki meyvenin böğürtlen ve badem olduğu gözlemlenmektedir. Böğürtlen, gülgiller familyasında yer almaktadır. İnsan sağlığına pek çok faydasının bulunmakta olduğu bilinmektedir. Vitaminler bakımından oldukça zengin bir meyve olduğu söylenebilmektedir. Badem ise meyvesi yenmekte olan bir ağaç türüdür. Ağacın meyvesine badem ismi verilmektedir. Oldukça faydalı bir tür olduğu söylenebilmektedir.

B Harfi ile Başlayan Çiçekler

Yeryüzünde birçok farklı çiçek türünün bulunmakta olduğu ve bunlardan bazılarının da b harfi ile başlayan çiçekler olduğu bilinmektedir. Bu çiçeklerin farklı renkleri, dokuları ve kokuları bulunmaktadır. Bazıları yaygın olarak yetiştirilmekte iken bazılarına nadir rastlanılmaktadır. Bunlar ise şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Babunec
  • Badem
  • Ballıbaba
  • Begonvil
  • Begonya
  • Benefçe
  • Biberiye
  • Boru Çiçeği
  • Boya Çiçeği
  • Buhurumeryem

B Harfi ile Başlayan Bitki İsimleri

  • Böğürtlen, oldukça tatlı bir meyveye sahip olan böğürtlen bitkisi gülgiller familyasında yer almaktadır. Ahududu ve çilek ile akraba sayılabilmektedir.
  • Balık otu, zehirli bir meyveye sahiptir. Bu zehirli meyveler ise balıkların yakalanmasında kullanılmaktadır.
  • Bamya, ebegümecigiller familyasında yer almakta olan bamya çok yıllık bir bitki olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda ılık iklimlerde yetişmekte olduğu gözlemlenmektedir. Pek çok faydası bulunmaktadır.
  • Badem, meyvesi yenen dikkat çekici bir ağaç türüdür.

B Harfi ile Başlayan Meyve İsimleri

Pek çok farklı meyvenin isminin B harfi ile başlamakta olduğu gözlemlenmektedir. B harfi ile başlayan meyve isimleri bazen oldukça dikkat çekici olabilmektedir. Çeşitli ve değişik isimler ile karşılaşılabilmektedir. B ile başlayan meyveler arasında şunlar yer almaktadır:

  • Buda’nın Eli
  • Buğdaysı Meyve
  • Bornova Misketi
  • Bing Kirazı
  • Bektaşi Üzümü
  • Babacco Meyvesi
  • Bilyedin
  • Babutsa
  • Balsam Apple Meyvesi
  • Boynuzlu Kavun
  • Bilimbi
  • Beyaz Çilek
  • Bergamot
  • Bakka
  • Barbados Kirazı
  • Beyaz Koru Kulağı

B Harfi ile Başlayan Çiçek İsimleri

Renkleri, kokuları ve görünümleri ile beğeni kazanmakta olan çiçekler zaman zaman farklı ve ilgi çekici türlere sahiptir. Bunlar arasında B harfi ile başlayan bazı çiçek isimlerinin ve yer almakta olduğu bilinenler arasındadır. Bu çiçek türleri merak edilmekte ve bazen günlük hayat içerisinde kişinin karşısına çıkabilmektedir. Çeşitli yapıları bulunmakta olan bu çiçeklerin her birinin bakımının birbirinden farklı olduğu fark edilmektedir. B ile başlayan çiçekler arasında ise şunların yer almakta olduğu bilinmektedir:

  • Buhurumeryem çiçeği
  • Begonvil
  • Boru Çiçeği
  • Beşiz Çiçeği
  • Brovalya
  • Begonya
  • Beyaz Ay Papatyası
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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