18 Şubat Pazartesi günü Ankara’da kampa girecek olan A Milli Erkek Takımı, 22 Şubat Cuma günü saat 19.00’da Ankara Spor Salonu’nda Slovenya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, maçın ertesi günü İspanya karşılaşması için Tenerife kentine uçacak.
A Milli Erkek Takımı, İspanya ile 25 Şubat Pazartesi akşamı TSİ 21.30’da karşılaşacak ve maçın ardından da yurda dönecek.
A Milli Erkek Takımı, Slovenya ve İspanya maçları öncesi 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası’na katılmayı garantilemiş durumda. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:
"Doğuş Balbay (Anadolu Efes), Sertaç Şanlı (Anadolu Efes), J.Metecan Birsen (Anadolu Efes), A.Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes), Tolga Geçim (Banvit), Kartal Özmızrak (Darüşşafaka Tekfen), Oğuz Savaş (Darüşşafaka Tekfen), Sinan Güler (Fenerbahçe Beko), Hüseyin Göksenin Köksal (Galatasaray Doğa Sigorta), Semih Erden (İstanbul BBSK), Berk İbrahim Uğurlu (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz (Tofaş), Yiğit Arslan (Tofaş), Metin Türen (Türk Telekom)."
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