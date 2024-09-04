A Milli Futbol Takımı, Galler'le 10. randevuda

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 sonrası ilk maçına Uluslar Ligi'nde Galler karşısında çıkıyor. Ay-yıldızlılar, rakibiyle 10. kez karşı karşıya gelecek.

Milliler, tamamı resmi 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 yenilgi, 2 beraberlik yaşadı.

Avrupa Şampiyonasında bir, Dünya Kupası Elemeleri ile Avrupa Şampiyonası Elemelerinde 4'er olmak üzere rakibine 9 maçta 10 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 13 gol gördü.

İLK MAÇ 1978'DE İki ülke arasındaki ilk karşılaşma, 1978 yılında oynandı. Galler'in kuzeyindeki Wrexham şehrinde yapılan karşılaşmayı Galler 1-0 kazandı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Galler'e galibiyeti getiren golü 70. dakikada Deacy attı. REKLAM

SON MAÇ BERABERE Ay-yıldızlılar, Galler ile son olarak 21 Kasım 2023'te EURO 2024 elemeleri son maçında Galler'in başkenti Cardiff'te karşı karşıya geldi. Galler'in golü 7. dakikada Neco Williams'tan gelirken, ay-yıldızlı ekip, 70. dakikada Yusuf Yazıcı ile beraberliği sağladı.