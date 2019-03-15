2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın, Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı maçların programını Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, EURO 2020 Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekibin aday kadrosuna çağrılan futbolcular, 17 Mart Pazar günü saat 18.00'de Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Çalışmalarına 18 Mart Pazartesi günü başlayacak milliler, 21 Mart'ta Arnavutluk karşılaşması için Tiran'a giderek maçın oynanacağı İşkodra kentine geçecek.

Ay-yıldızlı takım, Arnavutluk müsabakası öncesi son çalışmasını Loro Boriçi Stadı'nda yapacak.

A Milli Takım kafilesi, Eskişehir'de Moldova'yı konuk edeceği gruptaki ikinci maçı için 23 Mart'ta İşkodra'dan Eskişehir'e geçecek. Ay-yıldızlılar, Moldova maçı öncesi son çalışmasını 24 Mart'ta Eskişehir Yeni Stadı'nda gerçekleştirecek.

- MAÇ PROGRAMI

A Milli Takım'ın H Grubu'nda yapacağı Arnavutluk ve Moldova müsabakalarının programı şöyle:

22 Mart Cuma:

22.45 Arnavutluk-Türkiye (Loro Boriçi)

25 Mart Pazartesi:

20.00 Türkiye-Moldova (Yeni Eskişehir)