Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan uçak, İstanbuldan Ermenistanın başkenti Erivandaki Zvartnots Uluslararası Havalimanına geldi. Milliler, otobüsle konaklayacakları otele geçti. Kafilede, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri de bulundu.

Aday kadrodan çıkarıldıkları daha önce açıklanan Tayyip Talha Sanuç ve Abdülkerim Bardakcı dışında tüm oyuncular kafilede yer aldı.