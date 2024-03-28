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        A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı

        A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 15:21 Güncelleme: 28.03.2024 - 15:21
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        A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı
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        A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta İsviçre ve Macaristan ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım gruptaki ilk karşılaşmasında 5 Nisan'da İsviçre ile deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçını ise 9 Nisan'da Pendik Stadı'nda Macaristan ile oynayacak.

        A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

        Kaleci: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Fatma Şahin (Beylerbeyi SK), Gamzenur Yaman (Galatasaray)

        Defans: Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge), Didem Karagenç (Beşiktaş JK United Payment), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Büşra Kuru (SC Sand 1946), Dilara Deli (Sporting Charleroi), Yaşam Göksu, İlayda Civelek, Gülbin Hız (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Narin Yakut (Wulfz Fatih Karagümrük)

        Orta Saha: Ebru Topçu, Emine Ecem Esen, Eda Karataş (Galatasaray), Derya Arhan (Beylerbeyi SK), Birgül Sadıkoğlu (UD Tenerife), Busem Şeker, Meryem Cennet Çal, Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Elif Keskin (Beşiktaş JK United Payment)

        Forvet: Arzu Karabulut (Galatasaray), Miray Cin (MSV Duisburg), Yağmur Uraz (Fenerbahçe Petrol Ofisi)

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