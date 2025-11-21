Habertürk
        A Milli Kadın Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda üst üste ikinci kez şampiyon!

        A Milli Kadın Hentbol Takımı, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları finalinde Kazakistan'ı 34-31 mağlup ederek, üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

        21.11.2025 - 16:12
        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı, Konya 2021'den sonra üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

        Ay-yıldızlılar, oyunlardaki ilk maçında İran'ı 36-28, ikinci maçında Maldivler'i 63-13, üçüncü maçında da Gine'yi 36-24 yenerek yarı finale çıkmıştı. Yarı finalde Özbekistan'ı 39-22 mağlup eden milli takım, finalde Kazakistan'ı 34-31'le geçerek üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.

