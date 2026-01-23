A Milli Kadın Sutopu Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda

A Milli Kadın Sutopu Takımımız, Avrupa Sutopu Şampiyonası kapsamında 26 Ocak – 5 Şubat 2026 tarihleri arasında Funchal / Portekiz’de düzenlenecek organizasyonda ülkemizi temsil edecektir.

Ay-yıldızlılarımız, grup aşamasında Avrupa’nın en güçlü sutopu ülkeleri arasında yer alan Sırbistan, Hırvatistan ve İtalya ile karşılaşacaktır. Yoğun kamp dönemi ve uluslararası hazırlık sürecinin ardından turnuvaya hazırlanan Milli Takımımız, en üst düzey rekabet ortamında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflemektedir.

GRUP AŞAMASI MAÇ PROGRAMI

(Saatler Türkiye saati ile verilmiştir)

26 Ocak 2026 | 18:30

Türkiye – Sırbistan

27 Ocak 2026 | 21:45

Türkiye – Hırvatistan

29 Ocak 2026 | 12:00

Türkiye – İtalya

A MİLLİ KADIN SUTOPU TAKIMI OYUNCU KADROSU 1. Elif Dilara Aydınlık 2. Emma Gürcan 3. Dilara Buralı (Takım Kaptanı) 4. Elvira Yermakova 5. Yelizaveta Ivanova 6. Ecehan Gökçe Temel 7. Hanzade Dabbağ 8. Naz Özdemir 9. Duru Kaleağası 10. Kübra Kuş 11. Milana Molnar 12. Eda Moroğlu 13. Darya Boykova 14. Defne Keremoğlu 15. Hamiyet Süzmeçelik