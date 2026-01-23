Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer A Milli Kadın Sutopu Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda - Diğer Haberleri

        A Milli Kadın Sutopu Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda

        A Erkek Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nı ilk 12 takım arasında tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Şimdi bu yolculuk A Milli Kadın Sutopu Takımımızla devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 16:28 Güncelleme: 23.01.2026 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        A Milli Kadın Sutopu Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        A Milli Kadın Sutopu Takımımız, Avrupa Sutopu Şampiyonası kapsamında 26 Ocak – 5 Şubat 2026 tarihleri arasında Funchal / Portekiz’de düzenlenecek organizasyonda ülkemizi temsil edecektir.

        Ay-yıldızlılarımız, grup aşamasında Avrupa’nın en güçlü sutopu ülkeleri arasında yer alan Sırbistan, Hırvatistan ve İtalya ile karşılaşacaktır. Yoğun kamp dönemi ve uluslararası hazırlık sürecinin ardından turnuvaya hazırlanan Milli Takımımız, en üst düzey rekabet ortamında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflemektedir.

        GRUP AŞAMASI MAÇ PROGRAMI

        (Saatler Türkiye saati ile verilmiştir)

        26 Ocak 2026 | 18:30

        Türkiye – Sırbistan

        REKLAM

        27 Ocak 2026 | 21:45

        Türkiye – Hırvatistan

        29 Ocak 2026 | 12:00

        Türkiye – İtalya

        A MİLLİ KADIN SUTOPU TAKIMI OYUNCU KADROSU

        1. Elif Dilara Aydınlık

        2. Emma Gürcan

        3. Dilara Buralı (Takım Kaptanı)

        4. Elvira Yermakova

        5. Yelizaveta Ivanova

        6. Ecehan Gökçe Temel

        7. Hanzade Dabbağ

        8. Naz Özdemir

        9. Duru Kaleağası

        10. Kübra Kuş

        11. Milana Molnar

        12. Eda Moroğlu

        13. Darya Boykova

        14. Defne Keremoğlu

        15. Hamiyet Süzmeçelik

        TEKNİK VE İDARİ KADRO

        Sportif Direktör: Sinan Turunç

        Takım Menajeri: Begüm Atmaca

        Başantrenör: Piotr Markoch

        Antrenör: Furkan Serbest

        Fizyoterapist: Öyküm Özlem Karagülle

        Video Analist: Kaan Saleli

        A Milli Kadın Sutopu Takımımızın Avrupa Şampiyonası kapsamındaki tüm karşılaşmaları, Eurovision Sport web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden canlı ve ücretsiz olarak yayınlanacaktır.

        Türkiye Sutopu Federasyonu olarak, A Milli Kadın Sutopu Takımımıza Avrupa Şampiyonası yolunda başarılar diliyor; sporcularımızın ve teknik ekibimizin ülkemizi gururla temsil edeceğine inanıyoruz.

        ÖNERİLEN VİDEO

        BES'te kazanmanın püf noktası

        HDI Fiba Sigorta Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, yılda ortalama 3-4 kez fon dağılım değişikliğinin optimum faydayı sağlamak için yeterli olduğunu ifade etti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor