A Milli Kadın Sutopu Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda
A Erkek Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nı ilk 12 takım arasında tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Şimdi bu yolculuk A Milli Kadın Sutopu Takımımızla devam ediyor.
A Milli Kadın Sutopu Takımımız, Avrupa Sutopu Şampiyonası kapsamında 26 Ocak – 5 Şubat 2026 tarihleri arasında Funchal / Portekiz’de düzenlenecek organizasyonda ülkemizi temsil edecektir.
Ay-yıldızlılarımız, grup aşamasında Avrupa’nın en güçlü sutopu ülkeleri arasında yer alan Sırbistan, Hırvatistan ve İtalya ile karşılaşacaktır. Yoğun kamp dönemi ve uluslararası hazırlık sürecinin ardından turnuvaya hazırlanan Milli Takımımız, en üst düzey rekabet ortamında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflemektedir.
GRUP AŞAMASI MAÇ PROGRAMI
(Saatler Türkiye saati ile verilmiştir)
26 Ocak 2026 | 18:30
Türkiye – Sırbistan
27 Ocak 2026 | 21:45
Türkiye – Hırvatistan
29 Ocak 2026 | 12:00
Türkiye – İtalya
A MİLLİ KADIN SUTOPU TAKIMI OYUNCU KADROSU
1. Elif Dilara Aydınlık
2. Emma Gürcan
3. Dilara Buralı (Takım Kaptanı)
4. Elvira Yermakova
5. Yelizaveta Ivanova
6. Ecehan Gökçe Temel
7. Hanzade Dabbağ
8. Naz Özdemir
9. Duru Kaleağası
10. Kübra Kuş
11. Milana Molnar
12. Eda Moroğlu
13. Darya Boykova
14. Defne Keremoğlu
15. Hamiyet Süzmeçelik
TEKNİK VE İDARİ KADRO
Sportif Direktör: Sinan Turunç
Takım Menajeri: Begüm Atmaca
Başantrenör: Piotr Markoch
Antrenör: Furkan Serbest
Fizyoterapist: Öyküm Özlem Karagülle
Video Analist: Kaan Saleli
A Milli Kadın Sutopu Takımımızın Avrupa Şampiyonası kapsamındaki tüm karşılaşmaları, Eurovision Sport web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden canlı ve ücretsiz olarak yayınlanacaktır.
Türkiye Sutopu Federasyonu olarak, A Milli Kadın Sutopu Takımımıza Avrupa Şampiyonası yolunda başarılar diliyor; sporcularımızın ve teknik ekibimizin ülkemizi gururla temsil edeceğine inanıyoruz.