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        Haberler Spor Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNLin ilk etabını 11. sırada tamamladı

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNLin ilk etabını 11. sırada tamamladı

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk etabını 11. sırada bitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 11:00 Güncelleme:
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        Sultanlar, VNLin'in ilk etabında 11. oldu!

        2026 FIVB Milletler Ligi'nde boy gösteren Filenin Sultanları, organizasyonun ilk etabını 11. sırada tamamladı.

        Brezilya'nın başkenti Brazilya'daki organizasyonda ay-yıldızlılar, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile karşılaştı.

        İlk maçını Dominik Cumhuriyeti takımına karşı 3-2 skorla kazanan milliler, Hollanda ile yaptığı ikinci karşılaşmasını 3-0 kaybetti.

        A Milli Takım, organizasyondaki üçüncü maçında İtalya'ya karşı 3-1 yenilirken ilk etaptaki son maçında ise Bulgaristan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

        Bu sonuçla Türkiye, organizasyonda elde ettiği 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 5 puan elde ederken 18 takım arasında 11. sırada yer aldı.

        Milliler, 17-21 Haziran tarihlerinde Ankara oynanacak 2. etapta Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile karşılaşacak.

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        VNL'in ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle:

        Takım O G M P
        1 Brezilya 4 4 0 11
        2 Japonya 4 4 0 11
        3 İtalya 4 3 1 10
        4 Çekya 4 3 1 9
        5 ABD 4 3 1 8
        6 Çin 4 3 1 8
        7 Polonya 4 3 1 7
        8 Kanada 4 2 2 7
        9 Hollanda 4 2 2 6
        10 Belçika 4 2 2 5
        11 Türkiye 4 2 2 5
        12 Sırbistan 4 1 3 5
        13 Almanya 4 1 3 4
        14 Fransa 4 1 3 3
        15 Ukrayna 4 1 3 3
        16 Bulgaristan 4 1 3 3
        17 Tayland 4 0 4 2
        18 Dominik Cumhuriyeti 4 0 4 1
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