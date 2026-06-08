A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNLin ilk etabını 11. sırada tamamladı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk etabını 11. sırada bitirdi.
2026 FIVB Milletler Ligi'nde boy gösteren Filenin Sultanları, organizasyonun ilk etabını 11. sırada tamamladı.
Brezilya'nın başkenti Brazilya'daki organizasyonda ay-yıldızlılar, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile karşılaştı.
İlk maçını Dominik Cumhuriyeti takımına karşı 3-2 skorla kazanan milliler, Hollanda ile yaptığı ikinci karşılaşmasını 3-0 kaybetti.
A Milli Takım, organizasyondaki üçüncü maçında İtalya'ya karşı 3-1 yenilirken ilk etaptaki son maçında ise Bulgaristan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.
Bu sonuçla Türkiye, organizasyonda elde ettiği 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 5 puan elde ederken 18 takım arasında 11. sırada yer aldı.
Milliler, 17-21 Haziran tarihlerinde Ankara oynanacak 2. etapta Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile karşılaşacak.