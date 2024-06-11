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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım çalışmalarını sürdürdü - Futbol Haberleri

        A Milli Takım çalışmalarını sürdürdü

        A Milli Futbol Takımı, dün Polonya ile oynadığı hazırlık maçının ardından bugün Hutnik Varşova Stadı'nda yaptığı antrenmanla EURO 2024 hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 18:15 Güncelleme: 11.06.2024 - 18:15
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        Polonya-Türkiye özel maçına ilk 11'de başlayan futbolcular otelde yenileme çalışması yaparken diğer oyuncular ise sahada çalıştı. Isınma ile başlayan idman, pas ve taktik çalışmaların ardından 5'e 5 maç ile sona erdi. Ümit Milli Takım'dan Yasin Özcan ve Uğur Kaan Yıldız da antrenmanda yer aldı.

        Milliler, yarın TSİ 12.30'da Barsinghausen'de bulunan August Wenzel Stadyumu'nda biletli seyircilere ve basına açık bir antrenman yapacak.

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