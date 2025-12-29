A Milli Takım'ın 2025 yılı böyle geçti!

A Milli Futbol Takımı, 2025 yılında 10 karşılaşmaya çıktı. Milliler, UEFA Uluslar A Ligi'ne ilk kez yükselirken, 2026 FIFA Dünya Kupası için de play-off oynama hakkı kazandı.

A Milli Futbol Takımı, 2025 yılını başarılı bir şekilde tamamladı. Milliler, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinin yanında, UEFA Uluslar Ligi play-off turu müsabakalarına da çıktı. Ay-yıldızlılar ayrıca ABD'de kamp yaparken, ABD ve Meksika ile hazırlık maçı oynadı.

10 MAÇ OYNADI

Milliler, 2025 yılı içerisinde 8'i resmi, 2'si de özel olmak üzere toplam 10 karşılaşmaya çıktı. Ay-yıldızlılar söz konusu müsabakalarda 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. A milliler, bu mücadelelerde 25 gol atarken, kalesinde ise 15 gole engel olamadı.

TARİHİNDE İLK KEZ A LİGİ'NE YÜKSELDİ

A Milli Futbol Takımı, 2025 yılının ilk maçlarını mart ayında UEFA Uluslar Ligi'nde oynadı. Milliler, Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşılaşırken, 3-0 ve 3-1'lik skorlarla galip ayrıldı ve 2018 yılından itibaren düzenlenen organizasyonda ilk kez A Ligi'ne yükseldi.

DÜNYA KUPASI İÇİN PLAY-OFF OYNANACAK

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A milliler; İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, grubu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puanla İspanya'nın ardından ikinci sırada tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, Dünya Kupası'na gitmek için mart ayında play-off oynayacak. Play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak olan milliler, bu turu geçerse Slovakya - Kosova eşleşmesin galibiyle Dünya Kupası bileti için mücadele edecek.

19 YIL SONRA MACARİSTAN'DA KAZANDI

Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Puskas Arena'da karşılaştığı Macaristan'ı 3-0'lık skorla yenerken, 7 Ekim 2006 tarihinden sonra ilk kez rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başardı.