A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Kıtası elemelerinde İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile E Grubu'nda mücadele edecek.

2026 Dünya Kupası elemelerinde E Grubu'nda mücadele edecek olan Milli Takımımızın fikstürü belli oldu. Ay-yıldızlılar, ilk hafta maçına 4 Eylül'de Gürcistan deplasmanında çıkacak.

İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü: 4 Eylül: Gürcistan - Türkiye 7 Eylül: Türkiye - İspanya 11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye 14 Ekim: Türkiye - Gürcistan 15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan 18 Kasım: İspanya - Türkiye REKLAM STATÜ NASIL? 2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarını ikinci bitiren 12 takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, toplam 16 takım olacak şekilde dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı final ve final maçları sonucunda her yoldan 1'er takım daha (toplam 4) 2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.