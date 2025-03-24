A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son rakibi İspanya!
UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final ikinci maçları tamamlandı ve yarı finale yükselen ekipler belli oldu. İspanya, 2-2'nin rövanşında konuk ettiği Hollanda'yı 120 dakikası 3-3 sona eren mücadelede seri penaltı atışları sonucu 5-4 yenerek yarı final biletini aldı ve A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki son rakibi oldu.
UEFA Uluslar Ligi'nde bu sezon değişen statüde yarı final bileti alan 4 takım, oynanan rövanş karşılaşmalarının ardından belli oldu.
Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları ve yarı finale yükselen takımlar şu şekilde:
İspanya - Hollanda: 3-3 (5-4 PEN.) (İlk maç: 2-2)
Fransa - Hırvatistan: 2-0 (5-4 PEN.) (İlk maç: 0-2)
Almanya - İtalya: 3-3 (İlk maç: 2-1)
Portekiz - Danimarka: 5-2 (İlk maç: 0-1)
TÜRKİYE'NİN SON RAKİBİ İSPANYA!
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki son rakibi İspanya oldu. Milliler, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri E Grubu'nda kura çekimi sonrası Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşmişti. Ay-yıldızlıların gruptaki son rakibini belirleyecek Uluslar Ligi çeyrek final eşleşmesinde İspanya, Hollanda'yı penaltı atışları sonucu 5-4 yenerek yarı finale yükseldi ve E Grubu'nun son takımı oldu.
İspanyollar, son olarak 2024 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olarak kupayı kaldırmıştı.
Uluslar Ligi A, B ve C liglerinde play-off sonuçları ve üst liglere yükselen takımlar ise şu şekilde:
A/B yükselme-düşme:
Macaristan - Türkiye: 0-3 (İlk maç: 1-3)
Sırbistan - Avusturya: 2-0 (İlk maç: 1-1)
İskoçya - Yunanistan: 0-3 (İlk maç: 1-0)
Belçika - Ukrayna: 3-0 (İlk maç: 1-3)
B/C yükselme-düşme:
Gürcistan - Ermenistan: 6-1 (İlk maç: 3-0)
Slovenya - Slovakya: 1-0 (İlk maç: 0-0)
İzlanda - Kosova: 1-3 (İlk maç: 1-2)
İrlanda Cum. - Bulgaristan: 2-1 (İlk maç: 2-1)