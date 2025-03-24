A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son rakibi İspanya! UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final ikinci maçları tamamlandı ve yarı finale yükselen ekipler belli oldu. İspanya, 2-2'nin rövanşında konuk ettiği Hollanda'yı 120 dakikası 3-3 sona eren mücadelede seri penaltı atışları sonucu 5-4 yenerek yarı final biletini aldı ve A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki son rakibi oldu.

Habertürk Giriş: 24.03.2025 - 01:40 Güncelleme: 24.03.2025 - 01:40 facebook

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