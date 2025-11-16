Habertürk
        Haberler Bilgi Spor A Milli Takım'ın play-off turu muhtemel rakipleri kimler, kura çekiminde hangi torbada? Türkiye’nin Dünya Kupası play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu

        A Milli Takım'ın play-off turu muhtemel rakipleri! Türkiye'nin Dünya Kupası play-off turu muhtemel rakipleri kimler, hangi torbada?

        A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. Alınan skorun ardından kırmızı-beyazlılar, Dünya Kupası için play-off oynama hakkı elde etti. Türkiye'nin muhtemel rakipleri de netleşti. Akabinde ise A Milli Takım'ın kura çekimine hangi torbadan katılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, A Milli Takım'ın play-off turu muhtemel rakipleri kimler, kura çekiminde hangi torbada? İşte, Türkiye'nin Dünya Kupası play-off turu muhtemel rakipleri ve torbalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2025 - 14:11 Güncelleme: 16.11.2025 - 14:11
        1

        A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Rakibini 2-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, play-off biletini cebine koydu. A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri ve kura çekimine hangi torbadan katılacağı belli oldu. Bizim Çocuklar, play-off öncesi son maçında İspanya'ya konuk olacak. Peki, A Milli Takım’ın play-off turu muhtemel rakipleri kimler, Türkiye kura çekiminde hangi torbada? İşte, Türkiye’nin Dünya Kupası play-off turu muhtemel rakipleri ve oluşan torbalar...

        2

        A MİLLİ FUTBOL TAKIMI PLAY-OFF'LARI GARANTİLEDİ

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan'ı ağırladı.

        Rakibini 2-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, grubu ilk iki sırada bitirmeyi ve play-off oynamayı garantiledi.

        Bu sonuçla, gruptaki 5. maçında 4. galibiyetini elde eden Türkiye, ikinci sırada yer alırken, puansız Bulgaristan son sırada kaldı. Grubun diğer maçında Gürcistan'ı 4-0 yenen İspanya, 15 puanla liderliğini sürdürdü.

        3

        A MİLLİ TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI'NA NASIL KATILIR?

        A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılım şansı mucizelere bağlı olsa da devam ediyor.

        Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçını 18 Kasım'da Sevilla'da İspanya ile oynayacak. Son maçta milli takımın galip gelmesi durumunda puan eşitliği sağlanacak ve genel averaja bakılacak. İspanya'nın +19 averajı bulunurken milli takımın averajı +5.

        Milliler, grupta henüz gol dahi yemeyen İspanya'yı deplasmanda en az 7 farkla mağlup etmesi durumunda averajla lider olacak ve Dünya Kupası'na direkt katılım sağlayacak.

        Bunun dışındaki diğer tüm sonuçlarda ise İspanya doğrudan Dünya Kupası'na katılacak ve Türkiye play-off oynayacak.

        4

        PLAY-OFF FORMATI: 2 TURU GEÇEN DÜNYA KUPASI BİLETİNİ ALACAK!

        Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

        Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 ekip mücadele edecek.

        Her grupta takımlar, 26 Mart 2026 tarihinde yarı final ve 31 Mart 2026 tarihinde final oynayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlar sonunda 2 turu (yarı final & final) geçen takımlar 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

        5

        İLK MAÇ EVİMİZDE

        Yarı finalde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak. Bu durumda yarı final maçı Türkiye'de oynanacak. Final maçın ev sahibi ise kura çekimi ile belirlenecek.

        6

        KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Play-off kura çekimi, 20 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Play-off maçları ise Mart 2026'da oynanacak.

        7

        TÜRKİYE KURA ÇEKİMİNDE HANGİ TORBADA?

        Bulgaristan'ı mağlup ederek ikinciliği garantileyen Türkiye, play-off'larda ilk torbada yer alacak.

        8

        A MİLLİ TAKIM’IN PLAY-OFF TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ VE TORBALAR

        Gruplardaki son maçların eksik olduğu sıralamaya göre torbalar şu şekilde olacak:

        1. Torba: TÜRKİYE, İtalya, Ukrayna, Polonya

        2. Torba: Macaristan, İskoçya, Çekya, Slovakya

        3. Torba: Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek

        4. Torba: Galler, İsveç, Romanya, Kuzey İrlanda

        Torbası kesinleşen takımlar: TÜRKİYE, Çekya, Arnavutluk, İsveç, Kuzey İrlanda.

        9

        * Gruplarda oynanacak son maçların ardından muhtemel rakiplerimiz ve yer alacakları torbalar değişebilir.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
