A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakibi Macaristan'ı tanıyalım...

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmek için play-off'ta karşı karşıya geleceği Macaristan, A Ligi 3. Grubu 3. sırada bitirdi.

A Ligi'nde Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele eden Macarlar, grubunu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda 6 puanla tamamladı. Oynadığı 6 maçta 4 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

Deplasmanda 5-0'lık ağır Almanya mağlubiyeti ile grup aşamasına başlayan Macaristan, sonra sahasında Bosna Hersek ile 0-0, Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'i deplasmanda 2-0 yenerek tek galibiyetini alan Macaristan, ardından deplasmanda Hollanda'ya 4-0 kaybetti ve evinde Almanya ile 1-1 berabere kaldı.

15 MAÇIN 9'UNU MACARLAR KAZANDI A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi Macaristan ile tarihinde 15 kez karşılaştı. REKLAM İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 7'si özel olmak üzere oynanan 15 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 15 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 9 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti. Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 29 golle yanıt verdi. Türkiye ile Macaristan arasındaki son maç 22 Mart 2024'te Budapeşte'de oynandı. Hazırlık karşılaşmasını Macarlar 48. dakikada Szoboszlai'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

RESMİ MAÇLARDA GALİBİYET SAYILARI EŞİT​​​​​​​ Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 8 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, Macaristan karşısında elde ettiği 4 galibiyetten 3'ünü resmi maçlarda elde etti. Resmi karşılaşmalarda rakibine 3 kez yenilen ay-yıldızlı ekip, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. 1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı. 2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi. 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi. REKLAM İki takım arasında 3 Eylül 2020'de İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını ise Macaristan 1-0 kazandı. UEFA Uluslar Ligi'nde 18 Kasım 2020'de deplasmanda oynanan karşılaşmayı da Macaristan 2-0 galip tamamladı.

MACARİSTAN'DA TANIDIK YÜZLER: SALLAI VE SZALAI Teknik direktörlüğünü İtalyan çalıştırıcı Marco Rossi'nin yaptığı Macaristan'ın kadrosunda Türkiye'de de forma giyen bir futbolcu yer alıyor. Roland Sallai, bu yaz transfer döneminde Alman ekibi Freiburg'dan, Galatasaray'a transfer oldu. Sallai, Macaristan'ın Uluslar Ligi'nde oynadığı son 6 maçta da forma giydi ve 1 gol kaydetti. Öte yandan eski Fenerbahçeli Attila Szalai de Macaristan'ın savunmadaki önemli isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.