Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolMilli Takım
ABONE OL

A Milli Takım kadrosu açıklandı! Türkiye A Milli futbol takımın kadrosunda kimler var?

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta Letonya ile karşılaşacak A Millî Takım'ımızın aday kadrosu belli oldu. Peki Türkiye A Milli futbol takımın kadrosunda kimler var? İşte kadro...

A Milli Takım kadrosu açıklandı! Türkiye A Milli futbol takımın kadrosunda kimler var?

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen 28 kişilik kadrodaki futbolcular belli oldu.

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, Hollanda maçı öncesinde 23 Mart'ta saat 17.30'da Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millîler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste saat 18.00'de gerçekleştirecek.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı 24 Mart'taki Türkiye-Hollanda müsabakası, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

Oyuncu

Kulüp

Doğum Tarihi

A Millilik Sayısı / Gol

İlk A Milliliği

KALECİ

Mert Günok

Medipol Başakşehir FK

01.03.1989

21/0

24.05.2012

Uğurcan Çakır

Trabzonspor A.Ş.

05.04.1996

4/0

30.05.2019

Altay Bayındır

Fenerbahçe A.Ş.

14.04.1998

-

-

Gökhan Akkan

Çaykur Rizespor A.Ş.

01.01.1995

-

-

DEFANS

Zeki Çelik

LOSC Lille

17.02.1997

18/2

05.06.2018

Nazım Sangaré

Fenerbahçe A.Ş.

30.05.1994

6/0

30.05.2019

Merih Demiral

Juventus FC

05.03.1998

19/0

20.11.2018

Ozan Kabak

Liverpool FC

25.03.2000

7/0

17.11.2019

Mert Müldür

US Sassuolo

03.04.1999

3/0

11.10.2018

Çağlar Söyüncü

Leicester City FC

23.05.1996

30/1

24.03.2016

Kaan Ayhan

US Sassuolo

10.11.1994

32/3

31.08.2016

Umut Meraş

Le Havre AC

20.12.1995

9/0

30.05.2019

Caner Erkin

Fenerbahçe A.Ş.

04.10.1988

56/2

26.05.2006

ORTA SAHA

Okay Yokuşlu

West Bromwich Albion FC

09.03.1994

29/1

17.11.2015

Taylan Antalyalı

Galatasaray A.Ş.

08.01.1995

-

-

Dorukhan Toköz

Beşiktaş A.Ş.

21.05.1996

8/1

22.03.2019

Ozan Tufan

Fenerbahçe A.Ş.

23.03.1995

55/7

25.05.2014

Orkun Kökçü

Feyenoord

29.12.2000

2/0

06.09.2020

İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe A.Ş.

15.07.1995

17/0

23.03.2018

Emre Kılınç

Galatasaray A.Ş.

23.08.1994

4/0

07.09.2019

Yusuf Yazıcı

LOSC Lille

29.01.1997

27/1

11.06.2017

Halil Akbunar

Göztepe A.Ş.

09.11.1993

-

-

Deniz Türüç

Medipol Başakşehir FK

29.01.1993

9/2

27.03.2017

Hakan Çalhanoğlu

AC Milan

08.02.1994

52/11

06.09.2013

FORVET

Burak Yılmaz

LOSC Lille

15.07.1985

63/24

12.04.2006

Enes Ünal

Getafe CF

10.05.1997

17/2

31.03.2015

Kenan Karaman

Fortuna Düsseldorf

05.03.1994

17/4

09.11.2017

Cenk Tosun

Beşiktaş A.Ş.

07.06.1991

45/18

15.10.2013

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul'un sefiri: Sergen Yalçın!
FUTBOLİstanbul'un sefiri!
Beşiktaş Fenerbahçe Maçının Yazar Yorumları - Ozan Tufan için olay sözler
FUTBOLSon pişmanlık!
Beşiktaş Fenerbahçe derbisine damga vuran olay - Ozan Tufan, dün akşam öyle bir gol attı ki...
FUTBOLOyunbozan!
Beşiktaş kaçan galibiyete üzülüyor
FUTBOLBeşiktaş kaçan galibiyete üzülüyor
TFF 1. Lig'in "ağabeyi" İbrahim Öztürk hedeflerini anlattı
FUTBOLAltay'la Süper Lig'i hedefliyor
Fransa'da lider Paris Saint-Germain oldu
FUTBOLFransa'da yeni lider PSG!
BB Erzurumspor’a teknik direktör dayanmıyor
FUTBOLBB Erzurumspor’a teknik direktör dayanmıyor
Yeni Malatyaspor 10 maçtır kazanamıyor
FUTBOLYeni Malatyaspor 10 maçtır kazanamıyor
Trabzonspor'da Caleb Ekuban'ın en golcü sezonu
FUTBOLEkuban'ın en golcü sezonu
Ligue 1'de PSG, Olympique Lyon'u 4-2 yendi
FUTBOLZirvede 6 gollü düello!