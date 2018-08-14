A101 11 - 17 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda pek çok ürün indirimli fiyatlarla alıcı buluyor. A101 Haftanın yıldızları kataloğunda indirimli gıda ürünleri, peynir çeşitleri be temizlik ürünleri ile şampuan dikkat çekerken, Çok al az öde kataloğunda çay, dondurulmuş döner ve bakliyat ürünü göze çarpıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Dana (1/7 hisseli) 18 - 20 kilogram - kemiksiz 995,00 TL

Karaman koç 14 - 16 kilogram - kemikli 1.045,00 TL

Hanımdan Cheesecake çeşitleri 650g 8,95 TL

Bozbeyi Ezine tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri 600g 11,95 TL

Keyfe Osmanlı dibek kahvesi 200g 5,45 TL

Eti Browni Gold çikolatalı mini kek 9x20g 2,75 TL

Peynes lor peynir 500g 3,45 TL (2 al 6,90 TL yerine 5,45 TL öde)

Pınar üçgen peynir 8x15g 4,75 TL (3 al 14,25 TL yerine 9,95 TL öde)

Beşler/Ettat/Ekmekiçi dondurulmuş dana döner 250g 9,95 TL (2 al 19,90 TL yerine 17,90 TL öde)

Karadem bergamot aromalı siyah çay 500g 9,75 TL (2 al 19,50 TL yerine 16,95 TL öde)

Tüm tos ve kaşar peynirleri %15 indirimli

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