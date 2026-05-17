A101 21 Mayıs 2026 aktüel kataloğu: Yeni haftada A101 marketlere projeksiyon cihazı, taşınabilir klima, otomatik kamp çadırı geliyor!
A101 marketin 21 Mayıs 2026 aktüel kataloğu yayınlandı. Yeni haftada Perşembe gününden itibaren tüm A101 marketlerde beyaz eşyadan teknolojik aletlere, elektronik eşyadan kamp malzemelerine, seyahat ürünlerinden mutfak gereçlerine, çocuk oyuncaklarından nalbur malzemelerine kadar birçok ürün raflarda yerini alacak. İşte yeni haftanın A101 21 Mayıs 2026 Aldın Aldın afişi haberimizde...
A101 marketin 21 Mayıs Perşembe aktüel kataloğu belli oldu. Bu hafta Perşembe gününden itibaren geçerli olacak kampanya kapsamında projeksiyon cihazı, gıda mühürleme ve vakum makinesi, kıyma makinesi, stantlı vantilatörL, cam su ısıtıcı, orta boy valiz, 4 kişilik otomatik kamp çadırı, çift katmanlı 6 kişilik aile çadırı, katlanabilir kamp sandalyesiL, taşınabilir portatif klima, sinek kovucu fan, buz aküsü 950 ml, tekerlekli termos buzluk, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, koltuk ve halı yıkama makinesi, bulaşık makinesi, taşınabilir bluetooth hoparlör, benzinli motosiklet gibi birçok ürün satışa çıkacak. İşte A101 21 Mayıs 2025 aktüel broşürü ve fiyat detayları listesi...
100" Frameless 4K UHD Google QLED Tv 94.999 TL
Samsung 70" UHD Smart TV 43.999 TL
Onvo 75" Frameless 4K UHD Google Qled TV 37.999 TL
Toshiba 65" 4K UHD Vidaa TV 29.999 TL
Buzdolabı 24.999 TL
Koltuk ve HaLI Yıkama Makinesi 5.999 TL
Dijital Baskül 299 TL
Erkek Bakım Seti 1.199 TL
Çamaşır Makinesi 15.999 TL
Bulaşık Makinesi 12.999 TL
Carbon DC500 Dikey Süpürge 1.999 TL
Cam SU Isıtıcı 899 TL
Elektrikli Cezve 549 TL
Stantlı Vantilatör 999 TL
Projeksiyon Cihazı 2.399 TL
Işıklı Kablosuz Parti Hoparlörü 1.999 TL
Taşınabilir Bluetooth Hoparlör 11.999 TL
Bluetooth Kulaklık 499 TL
LED Ampul 8,5W 55 TL
Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı 379 TL
Gıda Mühürleme ve Vakum Makinesi 1.399 TL
Pierre Cardin Çeyiz Seti - 4 Ürün Bir Arada (Tost Makinesi, Kahve Makinesi, Çay Makinesi, Blender SeTi) 6.499 TL
Kıyma Makinesi 2.199 TL
Doğrayıcı 1.599 TL
Metal Çaydanlık 999 TL
Derin Tencere 599 TL
Cezve 199 TL
Basık Tencere 699 TL
Bambu Kesme Tahtası 3'lü 249 TL
Mantı Kalıbı 79,50 TL
Ayran Sürahisi 119 TL
Buzdolabı Saklama Kabı 89,50 TL
Sera Ekstra Güçlü Battal Boy Çöp Torbası 10'lu 69,50 TL
Sera Hazır Kesim Pişirme Kağıdı 24'lü 59,50 TL
Koroplast Streç Film 59,50 TL
Koroplast Büzgülü Büyük Boy Çöp Torbası 10'lu 59,50 TL
Paşabahçe Diony Su Bardağı 3'lü 119 TL
Paşabahçe Frezya Saklama Kabı Seti 3'lü 159 TL
Simli Sunum Tepsisi 249 TL
Kristal Şekerlik 99,50 TL
Peçetelik 79,50 TL
Aynalı Dekoratif Sunum Tepsisi 139 TL
Dantel Desenli Tepsi 165 TL
Metal Çırpıcı 69,50 TL
Bambu Servis Servis 4'lü 69,50 TL
Katlanabilir Çok Amaçlı Ahşap Tepsi 249 TL
Sürgülü ERzak Kabı 129 TL
Ahşap Kapaklı Lİne Sürahi 249 TL
Borosilikat Yağlık 199 TL
Çift Katmanlı 6 Kişilik Aile Çadırı 4.499 TL
5 Kişilik Otomatik Çadır 1.999 TL
Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.599 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL
4 Kişilik Otomatik Kamp Çadırı 1.699 TL
4 Kişilik Manuel Kamp Çadırı 1.449 TL
Kamp Yatağı 1.199 TL
Taşınabilir Portatif Klima 18.999 TL
Alüminyum Kumaş Sehpa 849 TL
Sinek Kovucu Fan 249 TL
Kamp Lambası 179 TL
Mıknatıslı LED Işıldak & EL Feneri 199 TL
Emaye Mangal 60'lık 549 TL
Tekerlekli Termos Buzluk 38L 1.999 TL
Emaye Mangal 40'lık 369 TL
Buzluk Termos 60,5L 2.299 TL
Kabin Boy PP Valiz 999 TL
Büyük Boy PP Valiz 1.399 TL
Orta Boy PP Valiz 1.199 TL
ABS Makyaj Çantası 399 TL
Çift Taraflı Dokuma Kilim 219 TL
PP Makine Halısı 1.099 TL
Dijital Baskılı Salon Halısı 1.299 TL
Çift Kişilik Alez 199 TL
Yastık ALezi 119 TL
Tek Kişilik Alez 149 TL
Kutulu Toka 99,50 TL
Erkek Desenli Taban Tek Bant Terlik 149 TL
Kadın Sargı Desenli Terlik 169 TL
Siyah Krem Boya 34,50 TL
Beyaz Spor Ayakkabı Boyası 57,50 TL
Magly Manyetik Taş Oyunu 499 TL
26" Jant Bisiklet 5.599 TL
Hot wheels Oyuncak Şehir Başlangıç Setleri 499 TL
Barbie Kariyer Bebekleri 329 TL
Metal Arabalı Park Seti 339 TL
Pelüş Kedi/Köpek 329 TL
320 ParÇa Küp Puzzle Blok 279 TL
Eğlenceli Aktivite Kitabım Serisi 35 TL
Stickerli Boyama Kitabı 44,50 TL
Lisanslı Çim Adam 49,50 TL
Tavan Boyası 17,5 KG 599 TL
Plastik Duvar Boyası 10 KG 469 TL
Tavan Boyası 10 KG 349 TL
Makaralı Kablo 429 TL
Pense 299 TL
Saten Boya Rulosu 75 TL
Parmak Saten Boya Rulosu 59,50 TL
Zemin Örtüsü 55 TL
Akrilik Silikon Mastik 59,50 TL
Derz Tamir Dolgusu 89,50 TL
Derz ve Fayans Temizleyici 59,50 TL
Hızlı Yapıştırıcı 55 TL
Tamir Bandı 59,50 TL
3 Katlı Tuvalet Kağıdı 48'li 375 TL
3 Katlı Kağıt Havlu 16'lı 225 TL
3 Katlı Dev Kağıt Havlu 45 TL
Çamaşır Suyu 5L 199 TL
Yüzey Temizleyici Sprey 59,50 TL
Halı & Koltuk Şampuanı 79 TL
Duşakabin ve Banyo Temizleyici Sprey 59,50 TL
Somon DNA Jel Kapsül Yüz Kremi 50 ml 279 TL
Somon DNA Onarıcı & Yenileyici Tonik 200 ml 219 TL
Parfümlü Kolonya 300 ml 64,50 TL
İlk Yardım Kiti 30'lu 79,50 TL
RSX5 150 CC Benzinli Motosiklet 64.990 TL
VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet Mat Siyah 19.990 TL
RS6 125 CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL
Natürel Sızma Zeytinyağı 2L 599 TL
Makarna 500g 21,50 TL
Yaş Hamur Mayası 4*42g 29,50 TL
Bulgur 1 KG 52,50 TL
Beyaz Sirke 5L 72,50 TL