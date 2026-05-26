        A101 26 MAYIS 2026 AKTÜEL KATALOĞU SATIŞTA! A101 marketin bu hafta Aldın Aldın broşüründe neler var, indirimli ürünler neler?

        A101 26 Mayıs 2026 aktüel kataloğu satışa çıktı! Bu hafta A101 marketlere Elektrikli Scooter, Akülü Araba, Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor!

        A101'in 26 Mayıs tarihli aktüel ürün kataloğu yayımlandı ve bayram haftasına özel indirimli ürünler raflardaki yerini aldı. Bugün itibarıyla tüm A101 mağazalarında elektrikli ev aletlerinden mutfak ürünlerine, ev tekstilinden bahçe ve balkon ihtiyaçlarına kadar geniş bir ürün çeşitliliği tüketicilerle buluşuyor. "Aldın Aldın" kampanyası kapsamında dikkat çeken ürünler arasında elektrikli scooter, akülü araba, elektrikli araç, şarjlı el süpürgesi ve dik ütü gibi seçenekler öne çıkıyor. İşte A101 26 Mayıs aktüel kataloğunda yer alan tüm indirimli ürünlerin detayları…

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 17:33 Güncelleme:
        1

        A101 marketin 26 Mayıs 2026 Aldın Aldın aktüel kataloğu bugünden itibaren raflarda yerini aldı. Bu hafta satışa çıkan ürünler arasında elektrikli scooter, akülü araba, elektrikli araç, şarjlı el süpürgesi, dik ütü, çamaşır kurutma makinesi, smoothi blender, ışıklı cam su ısıtıcı, şarjlı el süpürgesi, katlanır 6 katlı ayakkabılık, oyuncak pilli süpürge, brilliant halı, akım korumalı 4'lü uzatma kablosu, tabaklık/tencere kapağı düzenleyici, üç tekerlekli elektrikli moped, dijital ekranlı multi blender seti, boyun masaj aleti, diş fırçası başlık seti 6'lı, klimalı yastık gibi çeşitli ürünler yer alıyor. İşte A101 26 Mayıs 2026 aktüel broşürü ve fırsat ürünlerinin fiyat detayları haberimizde...

        2

        A101 26 MAYIS 2026 AKTÜEL KATALOĞU

        55" 4K UHD VIDAA Tv 20.999 TL

        Canon MG2551S Çok Fonksiyonlu Yazıcı 2.199 TL

        Akım Korumalı Uzatma Kablosu 4'lü 439 TL

        43" Frameless FHD Whale OS 10 QLED Tv 11.799 TL

        Bluetooth Gaming Kulaklık 529 TL

        3

        Çamaşır Kurutma Makinesi 14.999 TL

        Çamaşır Makinesi 8 KG 1000 Devir 15.499 TL

        5 Programlı Bulaşık Makinesi 13.499 TL

        Buzdolabı 18.999 TL

        4

        Dik Ütü 999 TL

        Şarjlı El Süpürgesi 1.299 TL

        Işıklı Cam Su Isıtıcı 749 TL

        Dijital Izgara & Tost Makinesi 2.999 TL

        Dijital Ekranlı Multi Blender Seti 2.399 TL

        Dijital Baskül 349 TL

        Boyun Masaj Aleti 1.299 TL

        Döner Başlıklı Diş Fırçası 399 TL

        Kablolu Dik Süpürge 1.599 TL

        5

        EV1 Elektrikli Araç 239.990 TL

        APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 44.990 TL

        YIDE SEO3 Max Elektrikli Moped 39.990 TL

        6

        Onvo MX-01 Elektrikli Scooter 25.999 TL

        SUV 12V Akülü Araba 7.999 TL

        7

        Saklama Kabı Seti 15'li 399 TL

        Opal Kase 59,50 TL

        Tezgah Üstü Kurutmalık 59,50 TL

        Kepçe Kaşık Altlığı 34,50 TL

        Vantuzlu Lavabo Süzgeci

        Tabaklık/Tencere Kapağı Düzenleyici 49,50 TL

        Mini Tezgah Üstü Kurutmalık 39,50 TL

        Ahşap Kek Fanusu 229 TL

        Musluklu Damacana Pompası 99,50 TL

        Kapaklı Mikser Kabı 3L 149 TL

        Cam Kesim Panosu 139 TL

        8

        Mikrofiberli El Mopu 189 TL

        Kapaklı Fırça Organizeri 99,50 TL

        Çok Amaçlı Ahşap Kutu 249 TL

        Katlanır 6 Katlı Ayakkabılık 799 TL

        Çubuk Buzluk 39,50 TL

        Dondurma Kalıbı 6'lı 39,50 TL

        Dekoratif Ayna 499 TL

        Katlanır Kasa 89,50 TL

        Çekmeceli Mini Organizer 69,50 TL

        Kalpli Çok Amaçlı Kutu 99,50 TL

        Dikkat Güçlendirme Seti 299 TL

        Çocuklar İçin İlk 500 İngilizce Kelime 229 TL

        Cırt Cırtlı Eğitici Aktivite Kitapları 139 TL

        9

        Oyuncak Pilli Süpürge 379 TL

        Hot Wheels Şehir Temalı Fırlatma Seti 299 TL

        Oyuncak Eğlenceli Ördekler 399 TL

        Oyuncak Ayaklı Oturaklı 37 Tuşlu Piyano 1.299 TL

        Oyucak Prensesler Ana Karakterler 549 TL

        Barbie Kamp Macerası Barbie Chelsea 429 TL

        Oyuncak Pelüş Baykuş 369 TL

        Kurbağa Denge Oyunu 139 TL

        1000 Parça Puzzle 89,50 TL

        10

        Brillant Halı 120x180 cm 699 TL

        Brillant Çift Kişilik Baskılı Pike 499 TL

        Klimalı Yastık 349 TL

        Brillant Tek Kişilik Baskılı Pike 399 TL

        Piknik Örtüsü 399 TL

        Plaj / Piknik Hasırı 150x210 cm 399 TL

        Çok Amaçlı El Çantası 49,50 TL

        Kadın/Erkek Kalın Taban Tek Bantlı Terlik 169 TL

        El Havlusu 29,50 TL

        Yüz Havlusu 65 TL

        Ayak Havlusu 69,50 TL

        11

        Dondurulmuş Orman Meyveli Tart 600g 229 TL

        Yer Fıstığı Ezmesi & Kakaolu Fındık Kreması 175 TL

        Dondurulmuş Brownie Topları 239 TL

        Dondurulmuş Cheesecake Topları 239 TL

        Dondurulmuş Piliç Nugget 1 KG 129,50 TL

        12

        Alpro Bademli İçecek 1L 145 TL

        Laktozsuz Süt 1L 64,50 TL

        Az Yağlı Yoğurt 3 KG 149,50 TL

        Laktozsuz Kefir 89,50 TL

        Kara Maya Ayran 79,50 TL

        13

        Hindistan Cevizli Küp Gofret 40 TL

        Beyaz Çikolatalı Sultan Lokum 150 TL

        Kırmızı Meyveli Çikolata Bar 40g 25 TL

        14

        Toz Deterjan 8 KG 399 TL

        Konsantre Yumuşatıcı 1200 ml 99 TL

        Arap Sabunu ve Soda Plus Etkili Sıvı Çamaşır Deterjanı 139 TL

        Yüzey Temizleyici 94,50 TL

        Mop Uyumlu Yer Temizlik Havlusu 20'li 65 TL

        15
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
