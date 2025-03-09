A101 13 Mart Perşembe kataloğu yayında! İşte indirimli ürünler listesi
A101'de bu hafta; 150 cc maxi scooter, üç tekerlekli elektrikli moped, beyaz eşya ve teknoloji fırsatları dikkat çekiyor. Güncel A101 aktüel kataloğunda; teknolojik aletler, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünlerin yanı sıra küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, giysi çeşitleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri yer alıyor. İşte 13 Mart Perşembe A101 aktüel ürünler listesi...
A101 Aldın Aldın kataloğu ile haftanın fırsat ürünleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu onlarca üründe indirimleri ve beyaz eşya fırsatları gündeme geldi. Alışveriş takipçilerinin merak ettiği A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Peki, 13 Mart Perşembe A101 kataloğunda neler indirime girdi? İşte A101'de haftanın fırsatları...
13 MART A101 AKTÜEL İNDİRİMLERİ KATALOĞU
150 cc Maxi Scooter 64.990 TL
Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL
Oto Cam Sileceği 69,50 TL
Araç Tipi El Süpürgesi 399 TL
Profesyonel Çizik Alıcı Cila 49,50 TL
Kör Nokta Aynası 64,50 TL
Lastik Parlatıcı ve Koruyucu 59,50 TL
Arka Koltuk Telefon Tutucu ve Askı 89 TL
65 İnç 4K Ultra HD Android TV 24.999 TL
Bluetooth Hoparlör 349 TL
Powerbank 449 TL
3 Musluklu Su Sebili 6.999 TL
Inox Bulaşık Makinesi 12.799 TL
No-Frost Buzdolabı Inox 21.999 TL
Çamaşır Makinesi 13.499 TL