A101 aktüel 29 Ağustos 2024 kataloğu paylaşıldı. Böylece bu Perşembe mağazalarda satışa çıkacak A101 indirimli ürünleri belli oldu. Broşüre göre teknolojik ürünler, küçük ev aletleri, beyaz eşya, gıda ve birçok temel ihtiyaç ürünü uygun fiyatlarla raflarda yerini alacak. Öte yandan A101 kırtasiye ürünleri yeni eğitim öğretim dönemi öncesi öğrenci ve velilerle buluşacak. Peki, A101’de bu hafta neler var? İşte, 29 Ağustos 2024 A101 aktüel ürünler kataloğu…