A101 kırtasiye ürünleri getiriyor! A101 aktüel 29 Ağustos 2024 kataloğu ile bu hafta hangi ürünler indirimde?
29 Ağustos 2024 A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Böylece bu Perşembe raflarda yerini alacak indirimli ürünler belli oldu. A101 aktüel ürünler kataloğu özellikle öğrenciler ve velileri tarafından mercek altına alındı. Kataloğa göre kalem, silgi, okul çantası ve daha pek çok kırtasiye ürünleri uygun fiyatlarla satışa çıkacak. Ayrıca televizyon, notebook soğutucu, akıllı saat, kitaplık ve çalışma koltuğu alıcısını bekliyor olacak. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte, A101 aktüel 29 Ağustos 2024 kataloğu ile Perşembe indirimleri...
A101 aktüel 29 Ağustos 2024 kataloğu paylaşıldı. Böylece bu Perşembe mağazalarda satışa çıkacak A101 indirimli ürünleri belli oldu. Broşüre göre teknolojik ürünler, küçük ev aletleri, beyaz eşya, gıda ve birçok temel ihtiyaç ürünü uygun fiyatlarla raflarda yerini alacak. Öte yandan A101 kırtasiye ürünleri yeni eğitim öğretim dönemi öncesi öğrenci ve velilerle buluşacak. Peki, A101’de bu hafta neler var? İşte, 29 Ağustos 2024 A101 aktüel ürünler kataloğu…
A101 AKTÜEL 29 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU
A4 120 Yaprak Spiralli Sert Kapak Bloknot 64,50 TL
140 Yaprak Spiralli Sert Kapak Defter 89,00 TL
120 Yaprak Dikişli Sert Kapak Defter 95,00 TL
30 Yaprak Tel Dikişli Plastik Kapak Resim Defteri 39 TL
Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası Art 439 TL
Lisanslı Çift Gözlü Kalem Çantası Art 129 TL
Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası Wide 379 TL
Lisanslı Çift Gözlü Kalem Çantası Wide 89 TL
Lisanslı Anaokulu Çantası Pug/Donut 249 TL
Lisanslı Boyama Seti 99 TL
Lisanslı Tüylü Çantalı Kırtasiye Seti 99,50 TL
Lisanslı Kırtasiye Seti 10 Parça 85 TL
Lisanslı Metal Kalemlikli Kırtasiye Seti 99.50 TL
Visuclick Versatil Kalem+Jel Okul Seti 99 TL
Tikky Neon Versatil Kalem Seti 145 TL
Kaçeli Kalem 12'li 69,50 TL
Pastel Boya 18'li 64,50 TL
Üçgen Jumbo Kuru Boya 12'li 159 TL