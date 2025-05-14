A101 aktüel ürünler 15 Mayıs 2025: A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
A101 aktüel ürünler kataloğundaki indirimler belli oldu. 15 Mayıs'tan itibaren A101 Aldın Aldın aktüel ürünleri kataloğu ile 88 tuşlu piyano 9.999 TL, tabureli bateri seti 7.499 TL, 3 musluklu su sebili 5.499 TL, buharlı temizleyici 999 TL fiyatı ile satışa çıkacak. İşte A101 indirimli ürünler kataloğunun tamamı
A101 aktüel ürün indirimleri merak ediliyor. Her hafta Perşembe kataloğun indirimleri duyuruluyor. Motor temizleyici sprey 119 TL, pas sökücü sprey 69,50 TL, piknik sepeti 225 TL, pompalı termos 325 TL, filtre kahve makinesi 1999 TL’den satışa çıkıyor. İşte A101 indirimli ürünler listesi
15 MAYIS A101 BU HAFTA AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
65" UHD Android Tv 25.999 TL
Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1.799 TL
Bluetooth Kulaklık 399 TL
3 Musluk Su Sebili 5.499 TL
7 KG Çamaşır Makinesi 8.999 TL
Buharlı Temizleyici 999 TL
Filtre Kahve Makinesi 1.999 TL
Şarjlı Çırpıcı 179 TL
Vakumlu Siyah Nokta Temizleme Cihazı 299 TL
Cyclone Süpürge 4.499 TL
Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 899 TL
Beyaz Cam Ankastre Set 7.999 TL