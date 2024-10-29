A101 aktüel ürünler 31 Ekim 2024: Bu hafta A101'de neler var?
Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Perşembe gününden itibaren geçerli olacak A101 indirimlerinde Road Benzinli ATV, Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu, Beyaz Eşya Çeşitleri, Ankastre Set, Singer Dikiş Makinesi, Buharlı Kırışık Giderici, Ayak Masaj Aleti yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu tamamı
A101 katalog 31 Ekim perşembe indirimleri raflarda yer alacak. Küçük ev aletleri daha birçok ürün ile bu haftanın yıldızı mutfak eşyaları oluyor. Peki 31 Ekim Perşembe günü A101’de neler var?
A101 ALDIN ALDIN 31 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
Revolt RA5 180 cc Off-Road Benzinli ATV Gri 84.990 TL
Vestel 11kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 14.990 TL
Flavel Çamaşır Makinesi 8.999 TL
Flavel 5 Programlı Bulaşık Makinesi 8.999 TL
Flavel Buzdolabı 12.999 TL
Aprilla AHC 5018 Erkek Bakım Seti 539 TL
Kiwi KFM-8636 Ayak Masaj Aleti 799 TL
Singer M1605 Dikiş Makinesi 3.999 TL