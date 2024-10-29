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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 aktüel ürünler 31 Ekim 2024: Bu hafta A101’de neler var?

        A101 aktüel ürünler 31 Ekim 2024: Bu hafta A101'de neler var?

        Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Perşembe gününden itibaren geçerli olacak A101 indirimlerinde Road Benzinli ATV, Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu, Beyaz Eşya Çeşitleri, Ankastre Set, Singer Dikiş Makinesi, Buharlı Kırışık Giderici, Ayak Masaj Aleti yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 15:46 Güncelleme: 29.10.2024 - 15:46
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        1

        A101 katalog 31 Ekim perşembe indirimleri raflarda yer alacak. Küçük ev aletleri daha birçok ürün ile bu haftanın yıldızı mutfak eşyaları oluyor. Peki 31 Ekim Perşembe günü A101’de neler var?

        2

        A101 ALDIN ALDIN 31 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

        Revolt RA5 180 cc Off-Road Benzinli ATV Gri 84.990 TL

        3

        Vestel 11kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 14.990 TL

        Flavel Çamaşır Makinesi 8.999 TL

        Flavel 5 Programlı Bulaşık Makinesi 8.999 TL

        Flavel Buzdolabı 12.999 TL

        Aprilla AHC 5018 Erkek Bakım Seti 539 TL

        Kiwi KFM-8636 Ayak Masaj Aleti 799 TL

        Singer M1605 Dikiş Makinesi 3.999 TL

        4

        Samsung MS20A3010AL/TR Mikrodalga Fırın 2.999 TL

        Kiwi KWP 8513 Şarjlı Su Pompası 129 TL

        5
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