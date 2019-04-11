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A101 11 Nisan aktüel ürünler kataloğunda bu hafta, yine pek çok üründe indirim fırsatı yer alıyor. Cep telefonu, televizyon gibi teknolojik ürünlerin yanında kişisel bakım aletlerinin de yer aldığı A101 Aktüel ürünler kataloğunda, kulaklık, powerbank gibi ürünler de öne çıkıyor. Ayrıca bu katalogda da yiyecek ve mutfak gereçleri unutulmamış. 11 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

A101 11 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

HI-LEVEL full hd led tv - 1.399,00 TL

HI-LEVEL micro sd kart 32 gb - 27,95 TL

Powerbank 84,95 - TL

Piranha bluetooth kulaklık - 49,95 TL

Piranha karaoke mikrafon - 49,95 TL

Piranha tripod telefon tutucu - 9,95 TL