A101 11 Nisan aktüel ürünler kataloğunda bu hafta, yine pek çok üründe indirim fırsatı yer alıyor. Cep telefonu, televizyon gibi teknolojik ürünlerin yanında kişisel bakım aletlerinin de yer aldığı A101 Aktüel ürünler kataloğunda, kulaklık, powerbank gibi ürünler de öne çıkıyor. Ayrıca bu katalogda da yiyecek ve mutfak gereçleri unutulmamış. 11 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
A101 11 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
HI-LEVEL full hd led tv - 1.399,00 TL
HI-LEVEL micro sd kart 32 gb - 27,95 TL
Powerbank 84,95 - TL
Piranha bluetooth kulaklık - 49,95 TL
Piranha karaoke mikrafon - 49,95 TL
Piranha tripod telefon tutucu - 9,95 TL
HONOE Play cep telefonu - 2.199,00 TL
HONOR 9 LITE cep telefonu - 1.299,00 TL
HONOR band 4 akıllı bileklik - 199,00 TL
SINGER overlok makinesi - 699,00 TL
Arzum blender seti - 169,00 TL
Aprilla erkek bakım seti - 64,95 TL
Kaymaz taban saçaklı banyo halısı - 24,95 TL
Kaymaz taban saçaklı oval banyo halısı - 24,95 TL
Örme perde - 39,95 TL
Fransız güpürü çift kişilik yatak örtüsü takımı - 99,95 TL
Güpürlü seccade - 24,95 TL
Gögelikli salıncak - 249,95 TL
Dağcı çantası - 59,95 TL
Katlanabilir kamp sandalyesi - 44,95 TL
Bay/Bayan spor ayakkabı - 69,95 TL
Kaydırak - 69,95 TL
4 Raflı çok amaçlı dolap - 165,00 TL
LAV kilitli cam saklama kabı - 8,95 TL
Nehir seramik fırın kabı çeşitleri - 14,95 TL
Papilla kek kalıbı çeşitleri - 19,95 TL
Kahve fincan takımı 12 parça - 39,95 TL
LAV çay seti 12 parça - 27,95 TL
Şekerlik - 4,95 TL
Kahvaltı tabağı - 2,50 TL
Reçellik - 1,75 TL
Kahve yanı su bardağı - 2,25 TL
Safir kase - 5,95 TL
Saklama kabı seti - 12,50 TL
İçim tereyağı - 21,45 TL
Beta Tea yüksek tepeler siyah çay - 19,95 TL
Balık dünyası dondurulmuş temizlenmiş hamsi - 11,45 TL
Dardanel ton balığı - 24,95 TL
Sek labne - 5,75 TL
Sinbo döner başlıklı temizlik seti - 37,95 TL
Peros ultra çamaşır suyu - 18,95 TL
ABC çamaşır yumuşatıcı - 14,95 TL
Köpük sabun çeşitleri - 7,95 TL
Palmolive duş jeli - 19,95 TL
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