Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş A101 aktüel ürünler kataloğu 22 Ocak 2026: A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        A101 aktüel ürünler kataloğu 22 Ocak 2026: A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        A101 aktüel ürünler kataloğu evini yenilemek isteyenlere özel indirimleri ile ön plana çıktı. Bugünden itibaren. waffle makinesi 999 TL, buharlı temizleyici 2.999 TL, kahve/baharat öğütücü 649 TL, elektrikli cezve 299 TL, çay makinesi 1.699 TL, 55 inç 4K LED tv 16.499 TL'den satışa çıktı. İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu 22 Ocak 2026 indirimli liste

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 13:20 Güncelleme: 22.01.2026 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A101 22 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi yayınlandı. 22 Ocak Perşembe A101 aktüel ürünlerde ahşap kapaklı peçetelik 79,50 TL, tepsili baharatlık seti 6'lı 299 TL, beyaz spor ayakkabı boyası 49,50 TL, siyah krem ayakkabı boyası 29,50 TL’den satışa çıktı. Peki A101 aktüel ürünler kataloğu tamamında neler var?

        2

        A101 AKTÜEL ÜRÜNLER

        55" 4K whaleOS Led Tv 16.499 TL

        Akıllı Saat 899 TL

        Telefon tutucu 89,50 TL

        Kablosuz Bluetooth Hoparlör 539 TL

        Mekanik Silindir Termosifon 6.999 TL

        10 KG Çamaşır Makinesi 15.999 TL

        No-Frost Buzdolabı 19.999 TL

        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        2 kadının cinayet şüphelisi cezaevinde intihar etti!
        2 kadının cinayet şüphelisi cezaevinde intihar etti!
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        Minik Nazlı'ya sokak köpekleri saldırdı!
        Minik Nazlı'ya sokak köpekleri saldırdı!
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        Sağlık enflasyonu az artar
        Sağlık enflasyonu az artar
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?