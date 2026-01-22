A101 aktüel ürünler kataloğu 22 Ocak 2026: A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
A101 aktüel ürünler kataloğu evini yenilemek isteyenlere özel indirimleri ile ön plana çıktı. Bugünden itibaren. waffle makinesi 999 TL, buharlı temizleyici 2.999 TL, kahve/baharat öğütücü 649 TL, elektrikli cezve 299 TL, çay makinesi 1.699 TL, 55 inç 4K LED tv 16.499 TL'den satışa çıktı. İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu 22 Ocak 2026 indirimli liste
A101 22 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi yayınlandı. 22 Ocak Perşembe A101 aktüel ürünlerde ahşap kapaklı peçetelik 79,50 TL, tepsili baharatlık seti 6'lı 299 TL, beyaz spor ayakkabı boyası 49,50 TL, siyah krem ayakkabı boyası 29,50 TL’den satışa çıktı. Peki A101 aktüel ürünler kataloğu tamamında neler var?
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER
55" 4K whaleOS Led Tv 16.499 TL
Akıllı Saat 899 TL
Telefon tutucu 89,50 TL
Kablosuz Bluetooth Hoparlör 539 TL
Mekanik Silindir Termosifon 6.999 TL
10 KG Çamaşır Makinesi 15.999 TL
No-Frost Buzdolabı 19.999 TL