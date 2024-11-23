A101 aktüel ürünler kataloğu 28 Kasım Perşembe: Bu hafta A101 aktüel ürünlerde neler var?
A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektrikli moped indirimi var. Elektrikli moped dışında dikiş makinesi, televizyon, kamp tencere seti 3'lü indirimli ürünler arasında yer aldı. A101 indirimlerinden yararlanmak isteyenler a101 aktüel ürünler kataloğunda neler var sorusuna yanıt arıyor. 28 Kasım A101 aktüel ürünler aldın aldın katalog listesi haberimizde yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu
A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayınlandı. Elektrikli mopedden halı ve koltuk yıkama makinesine kadar birçok ürün a101’de indirimli olarak katalogda yer alacak. İşte A101 indirimli ürünler listesinin tamamı
A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU 28 KASIM 2024
Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL
APEC APX5 150CC Maxi Scooter 64.990 TL
Sinbo Stand Mikser 2.499 TL
Arzum Mistost Tost Makinesi 1.499 TL
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.499 TL
Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 1.199 TL
Kwi Standlı Blender 799 TL
English Home Multi Blender Seti 1.599 TL
Sinbo Stand Mikser 2.499 TL
English Home Inox Çay Makinesi 1.799 TL
Gold Master Erkek Bakım Seti 799 TL
Sarex Fiona Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 599 TL