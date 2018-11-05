A101 aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta A101'deki indirimli ürünler duyuruldu. A101 haftanın yıldızları kataloğunda çok sayıda gıda ve temizlik ürünü dikkatleri çekiyor. Doğuş çay, Torku ve Pınar yoğurt, Bingo toz deterjan, porçöz, Colgate optik beyaz diş macunu ve Sensodyne diş fırçasındaki indirim öne çıkıyor. Çok al az öde kataloğunda da yine gıda ürünleri göz dolduruyor. A101 3 - 9 Kasım aktüel ürünler listesi haberimizde.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

2 kg Pınar yoğurt 8,75 TL

2 kg Torku yoğurt 7,95 TL

Doğuş 1000 gr siyah keyif bahçesi 18,95 TL

Wawa konserve ton balığı 9,65 TL

Bingo konsantre toz deterjan 6 kg 28,90 TL

Colgate optik beyaz diş macunu 75 ml 7,95 TL

Sensodyne diş fırçası 10 TL ve üzeri alışverişlerde 4,95 TL

500 gr Pınar süzme peyniri adet 12,45 TL 2 adet 18,90 TL

Danet 400 gr fermante sucuk adet 23,50 TL 2 adet 36,95 TL

Sütaş 8 dilimli kaşar peynir adet 6,25 TL 2 adet 9,50 TL

Tukaş reçel çeşitleri 380 gr. adet 5,95 TL 2 adet 8,95 TL

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3 - 9 KASIM

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