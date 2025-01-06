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        Haberler Bilgi Alışveriş A101'de küçük ev aletleri haftası! A101 9 Ocak 2025 aktüelinde neler var, hangi ürünler indirimde?

        A101'de küçük ev aletleri haftası! A101 9 Ocak 2025 aktüelinde neler var?

        A101, 9 Ocak 2025 aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta zincir markete; mikrodalga, dikey süpürge, tost makinesi, kettle, blender seti, fritöz gibi küçük ev aletleri geliyor. İşte, A101 9 Ocak 2025 aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 17:12 Güncelleme: 06.01.2025 - 17:12
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        1

        A101, 9 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta markette, başta küçük ev aletleri olmak üzere elektrikli moped, mutfak gereçleri, bavul seti, beyaz eşya gibi birçok kalem geliyor. İşte, A101 9 Ocak kataloğu...

        2

        A101 9 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

        Paşabahçe 3 Katlı Sunumluk 199 TL

        Paşabahçe Aurora Çay Bardağı 6'lı 125 TL

        Paşabahçe Rain Kase 4'lü 119 TL

        Paşabahçe Rain Meşrubat Bardağı 3'lü 65 TL

        3

        Vestel 11kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 16.990 TL

        Piranha Darbeli Matkap 699 TL

        Piranha Dekupaj Testere 699 TL

        Piranha 12 V Akülü Vidalama Seti 799 TL

        Kiwi Şarjlı El Testeresi 1.199 TL

        4

        A101'DE BU HAFTA NELER VAR?

        SEG Bulaşık Makinesi 10.999 TL

        SEG No-Frost Buzdolabı 20.999 TL

        JVC 70' 4K Ultra HD Smart Tv 29.999 TL

        Toshiba 43' 4K UHD Android Tv 11.499 TL

        Philisp 40' Full HD Led Tv 11.999 TL

        Philips 32' HD Led Smart Tv 8.999 TL

        Lenovo Idepad Slim 3 Laptop 8.999 TL

        Panasonic TU400 Cep Telefonu 1.999 TL

        Range Oyuncu Koltuğu 3.499 TL

        Ofis Bazaar Oyuncu Masası 1.850 TL

        Lenovo 150 Wireless Mouse 349 TL

        5

        Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL

        Fantom Carbon DC500 Dikey Süpürge 1.599 TL

        Arzum Cleancompact Elektrikli Süpürge 2.999 TL

        Arzum Airchef Sıcak Hava Fritözü 1.999 TL

        English Home Çıkarılabilir Tabakalı Tost Makinesi 1.499 TL

        English Home Mini Blender Seti 1.299 TL

        English Home Inox Çay Makinesi 1.799 TL

        Kiwi Duvar Tipi Isıtıcı 1.299 TL

        Sinbo Inox Kettle 459 TL

        6

        PP Büyük Boy Valiz 799 TL

        PP Orta Boy Valiz 699 TL

        PP Kabin Boy Valiz 599 TL

        PP Makyaj Çantası 279 TL

        Oyuncak Aktiviteli Çalışma Masası 179 TL

        Şemsiye 189 TL

        7

        Lava Döküm Sahan 699 TL

        Papilla Tava Seti 2'li 379 TL

        Luminarc Servis Tabağı 39 TL

        Renkli Oval Kase 35 TL

        Boncuk Kenarlı Tepsi 35 TL

        Çok Amaçlı Erzak Kabı 75 TL

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        9
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