A101, 9 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta markette, başta küçük ev aletleri olmak üzere elektrikli moped, mutfak gereçleri, bavul seti, beyaz eşya gibi birçok kalem geliyor. İşte, A101 9 Ocak kataloğu...