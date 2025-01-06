A101'de küçük ev aletleri haftası! A101 9 Ocak 2025 aktüelinde neler var?
A101, 9 Ocak 2025 aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta zincir markete; mikrodalga, dikey süpürge, tost makinesi, kettle, blender seti, fritöz gibi küçük ev aletleri geliyor. İşte, A101 9 Ocak 2025 aktüel kataloğu...
A101, 9 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta markette, başta küçük ev aletleri olmak üzere elektrikli moped, mutfak gereçleri, bavul seti, beyaz eşya gibi birçok kalem geliyor. İşte, A101 9 Ocak kataloğu...
A101 9 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU
Paşabahçe 3 Katlı Sunumluk 199 TL
Paşabahçe Aurora Çay Bardağı 6'lı 125 TL
Paşabahçe Rain Kase 4'lü 119 TL
Paşabahçe Rain Meşrubat Bardağı 3'lü 65 TL
Vestel 11kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 16.990 TL
Piranha Darbeli Matkap 699 TL
Piranha Dekupaj Testere 699 TL
Piranha 12 V Akülü Vidalama Seti 799 TL
Kiwi Şarjlı El Testeresi 1.199 TL
A101'DE BU HAFTA NELER VAR?
SEG Bulaşık Makinesi 10.999 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 20.999 TL
JVC 70' 4K Ultra HD Smart Tv 29.999 TL
Toshiba 43' 4K UHD Android Tv 11.499 TL
Philisp 40' Full HD Led Tv 11.999 TL
Philips 32' HD Led Smart Tv 8.999 TL
Lenovo Idepad Slim 3 Laptop 8.999 TL
Panasonic TU400 Cep Telefonu 1.999 TL
Range Oyuncu Koltuğu 3.499 TL
Ofis Bazaar Oyuncu Masası 1.850 TL
Lenovo 150 Wireless Mouse 349 TL
Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL
Fantom Carbon DC500 Dikey Süpürge 1.599 TL
Arzum Cleancompact Elektrikli Süpürge 2.999 TL
Arzum Airchef Sıcak Hava Fritözü 1.999 TL
English Home Çıkarılabilir Tabakalı Tost Makinesi 1.499 TL
English Home Mini Blender Seti 1.299 TL
English Home Inox Çay Makinesi 1.799 TL
Kiwi Duvar Tipi Isıtıcı 1.299 TL
Sinbo Inox Kettle 459 TL
PP Büyük Boy Valiz 799 TL
PP Orta Boy Valiz 699 TL
PP Kabin Boy Valiz 599 TL
PP Makyaj Çantası 279 TL
Oyuncak Aktiviteli Çalışma Masası 179 TL
Şemsiye 189 TL