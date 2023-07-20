A101'e elektrikli moped, marka saat ve ayakkabı geliyor! İşte 20 Temmuz Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu
Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan A101, her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden farklı onlarca ürünü satışa çıkartıyor. 20 Temmuz Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda satışa çıkan elektrikli moped, lüks marka kol saati ve ayakkabı dikkat çekti. İşte A101 20 Temmuz aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler tam liste...
A101 aktüel ürünler kataloğu, her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden farklı ürünleri satışa çıkartıyor. 20 Temmuz Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan bu hafta beyaz eşyadan küçük ev aletlerin, kamp ürünlerinden mobilyaya kadar onlarca ürün dikkat çekti. İşte A101 aktüel ürünler 20 Temmuz Perşembe kataloğu tam fiyat listesi...
20 TEMMUZ A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Buzdolabı 9.599,00 TL
Çamaşır Makinesi 5.999,00 TL
Su Arıtma Cihazı 2.099,00 TL
Mikrodalga Fırın 1.399,00 TL
Yağsız Fritöz Airfryer 2.399,00 TL
Kahve Makinesi 999,00 TL
Elektrikli Moped 19.990,00 TL
28 Jant Tek Amortisölü Bisiklet 3.999,00 TL
Oyuncak Dev Süper Pota 399,00 TL
Şampiyonluk Parkuru Yarış Seti 299,00 TL
Tava ve Sahan Seti 279,00 TL
Ocak Üstü Tost Makinesi 265,00 TL
Aşure Tenceresi 409,00 TL
Masa Takımı 2.390,00 TL
Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 719,00 TL
Gölgeli Salıncak 1.199,00 TL
Askeri Katlanır Kamp Sandalyesi 275,00 TL
Çift Kişilik Baskılı Pike Takımı 359,00 TL
Pamuklu Desenli Halı 359,00 TL
Bayan Saçaklı Düğmeli Yarım Kollu Pijama Takımı 129,00 TL
Yarım Yağlı Süzme Peynir 79,00 TL
Piliç Baton Salam 41,75 TL
Dondurulmuş Fileto 25,90 TL
Bulaşık Deterjanı 44,90 TL
Toz Deterjan 124,00 TL
Yüzey Temizlik Havlusu 57,90 TL
Android Smart Led TV 9.249 TL
256 GB Cep Telefonu 32.799,00 TL
128 GB Cep Telefonu 23.599,00 TL
Erkek Ayakkabı1.599,00 TL
Kadın Ayakkabı 1.599,00 TL
Erkek Kol Saati 2.399,00 TL
Kadın Kol Saati 3.399,00 TL
Robot Süpürge 9.299,00 TL
Çay Makinesi 1.199,00 TL
Airfryer 5.599,00 TL
Elektrikli Dikey Süpürge 599,00 TL
6 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardrop 3.299,00 TL
4 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardrop 2.699,00 TL
TV Ünitesi 499,00 TL