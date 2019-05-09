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A101 indirim günü ne zaman? A101 indirimi haftanın hangi günü yapılıyor? A101 çalışma saatleri 2019

Türkiye'nin 81 ili ve yüzlerce ilçesinde 7 binden fazla mağazasıyla perakende sektörünün lideri A101, aktüel indirimlerle vatandaşlara hizmet veriyor. Her hafta birbirinden farklı indirimlerle tüketicinin karşısına çıkan A101'in indirim günü milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki A101 indirim günü ne zaman? A101 çalışma saatleri nasıldır? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

A101 indirim günü ne zaman?

En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerine ulaştırmak hedefiyle yola çıkan A101 Yeni Mağazacılık A.Ş veya kısaca A101, Türkiye'de indirim mağazacılığı pazarına 28 Mart 2008 tarihinde 121 mağaza ile giriş yapmıştır. Müşterilerine düşük maliyetli, gıda ve tüketim malzemesi sunan mağazasının içerisinde; kahvaltılıklar, içecekler, temizlik malzemeleri, bakliyat ürünler, dondurulmuş ürünler, çikolata çeşitleri, çocuk bezleri, her çeşit yağlar gibi birçok ürün bulunmaktadır. 81 ilde 7.000 mağazasıyla perakende sektörünün en fazla mağazasına sahip A101'in 16 Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır.

A101 AKTÜEL İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Türkiye'nin 81 ili ve yüzlerce ilçesinde 7.000 mağazasıyla perakende sektörünün en fazla mağazasına sahip A101, aktüel indirimlerle vatandaşlara hizmet veriyor. A101'in indirim günü her hafta PERŞEMBE günleri yapılıyor. A101 haftanın her perşembe gününde farklı indirim kataloglarıyla tüketicilerine hizmet veriyor 

A101 MESAİ SAATLERİ 2019

"Harca harca bitmez” sloganı ile işletilen A101 Marketlerinin çalışma saatleri, hafta içi her gün sabah 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet verir. A101 alışveriş marketlerinin sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu şubeleri bulunmaktadır. 

 

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