A101 Ramazan indirimi başlattı: A101 Ramazan ayına özel kampanyasında hangi ürünler indirimli olacak?
A101, Ramazan ayına özel indirim kampanyası başlattığını duyurdu. A101 marketlerde, Ramazan ayı boyunca vatandaşların mutfak masraflarını azaltmak amacıyla temel gıda ürünleri indirimli fiyattan satılacak. 450'den fazla ürünü kapsayan kampanya detayları merak ediliyor. Peki, A101 Ramazan ayına özel indirim kampanyası hangi ürünlerde geçerli olacak? İşte tüm ayrıntılar...
A101, Ramazan ayı boyunca temel gıda ürünlerinde indirimli fiyat kampanyası başlattı. İndirim kampanyası, hem fiziksel mağazalarda hem de A101’in online satış platformunda geçerli olacak. Konuya dair açıklama yapan A101 CEO’su Talat Olgay, Ramazan ayının paylaşma ve dayaışma ayı olduğunu vurgulayarak herkes için erişilebilir alışveriş imkanı sunmayı amaçladıklarını söyledi. Bu kapsamda “A101 Ramazan’a özel kampanya hangi ürünler için geçerli?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte detaylar...
A101 RAMAZAN'A ÖZEL İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLATTI
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte A101, vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi için Türkiye genelindeki 81 ilde yer alan 13 bin 500 mağazasında ve online alışveriş platformunda Ramazan’a özel indirim kampanyası başlattı.
Bu kampanya ile Ramazan döneminde artış gösteren mutfak masraflarını hafifletmek, tüketicilerin bütçesine katkı sağlamak ve ülke genelindeki müşterilere avantajlı alışveriş imkanı sunmak amaçlanıyor.
A101 MARKETTE HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMLİ OLACAK?
A101, Ramazan süresince yağ, şeker, salça, makarna, çay ve kahvaltılık ürünler başta olmak üzere 450’den fazla temel gıda ürününde indirim uygulayacağını duyurdu. Kampanya, tüm şubelerde ve A101’in online alışveriş platformunda geçerli olacak.
A101 CEO’SU TALAT OLGAY AÇIKLADI
Ramazan kampanyasına ilişkin değerlendirmede bulunan A101 CEO’su Talat Olgay şunları söyledi: "Ramazan ayı, paylaşmanın ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği bir dönem. Biz de A101 olarak bu özel dönemde müşterilerimizin yanında olmak için 450’yi aşkın temel gıda ürününde fiyatlarımızda kampanyalar gerçekleştireceğiz. Bu uygulamayı hem mağazalarımızda hem de online kanalımızda hayata geçirerek herkes için erişilebilir alışveriş imkânı sunmayı amaçlıyoruz. Güçlü tedarik yapımız ve yaygın mağaza ağımız sayesinde bu sorumluluğu Ramazan boyunca kararlılıkla sürdüreceğiz."