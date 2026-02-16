A101 CEO’SU TALAT OLGAY AÇIKLADI

Ramazan kampanyasına ilişkin değerlendirmede bulunan A101 CEO’su Talat Olgay şunları söyledi: "Ramazan ayı, paylaşmanın ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği bir dönem. Biz de A101 olarak bu özel dönemde müşterilerimizin yanında olmak için 450’yi aşkın temel gıda ürününde fiyatlarımızda kampanyalar gerçekleştireceğiz. Bu uygulamayı hem mağazalarımızda hem de online kanalımızda hayata geçirerek herkes için erişilebilir alışveriş imkânı sunmayı amaçlıyoruz. Güçlü tedarik yapımız ve yaygın mağaza ağımız sayesinde bu sorumluluğu Ramazan boyunca kararlılıkla sürdüreceğiz."