Zarflar; farklı amaçlar için kullanılabilmektedirler. Ancak genelde zarflar hazır alınarak kullanılır. Farklı desenlerde ve süsleyerek zarflar yapabilir ve özel olarak değerlendirebilirsiniz. Zarf yapmak evde kolay bir yöntemle uygulanabilir. Bunun için gerekli olan malzemeleri kırtasiyeden sağlayabilirsiniz. İsteğinize göre renk ve desen seçebilirsiniz. Şimdilik basit bir A4 kağıdıyla bir zarf yaparak örnek olmasını sağlayalım.
A4 Kâğıdından Zarf Nasıl Yapılır Adım Adım
- Öncelikle; bir A4 kağıdı, cetvel ve yapıştırıcı işimizi görür.
- Önce A4 kağıdını uzunlamasına katlamak gerekir.
- Arada oluşan çizgiyi gördükten sonra kağıdı dikey pozisyona getirin.
- Sağ üst köşeden tutarak, çizginin üzerine doğru katlayın.
- Sağ üst kısım üçgen olacaktır.
- Tekrar sol üst köşeyi de aynı şekilde çizginin üzerine katlayın.
- Kağıdı yatay duruma koyun.
- Sağ altta kalan kısmı merkeze 3.5 cm olacak biçimde katlamanız gerekir.
- Aynı şekilde sol kenarı da yapın.
- Kağıdın alt tarafını üçgen ve dikey olan kısımlarından noktanın üzerine gelecek biçimde katlayın.
- Sabitleyin sonra açarak kenar kısımlarına yapıştırıcı sürerek belli aynı yerleri tekrar yapıştırarak katlayın.
- Zarf hazırdır.
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