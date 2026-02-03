Habertürk
        AB'den bebek mamalarında toksinin düşürülmesi tavsiyesi

        AB'den bebek mamalarında toksinin düşürülmesi tavsiyesi

        Avrupa Birliği'nin (AB) gıda güvenliğinden sorumlu kurumu, bebek mamalarında bulunan sereulid toksini için kabul edilebilir eşik değerinin düşürülmesini tavsiye etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 09:10 Güncelleme: 03.02.2026 - 09:10
        AB: Bebek mamalarında toksin düşürülsün
        Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), bebek mamalarının geri çağrılmaları ile gündeme gelen cereulide (sereulid) toksini için yaptığı risk değerlendirmesine ilişkin açıklama yayımladı.

        Açıklamada, bacillus cereus bakterisi tarafından üretilen bir toksin olan sereulid tespit edilmesinin ardından, birçok ülkede çeşitli bebek maması ürünlerinin geri çağrılmaya devam ettiği anımsatıldı.

        AB Komisyonunun, bu konuda alınacak kararları desteklemek için EFSA'dan acil bilimsel tavsiye istediğine dikkat çekilen açıklamada, bu çerçevede EFSA'nın bebeklerde sereulid için akut referans dozunu belirlediği ve bebek mamalarında potansiyel güvenlik endişesi yaratabilecek sereulid konsantrasyonlarını tespit ettiği belirtildi.

        Açıklamada, "EFSA bilim insanları, bebeklerde sereulid için akut referans dozunu vücut ağırlığının kilogramı başına 0,014 mikrogram olarak önerdi" ifadesi kullanıldı.

        Akut referans dozunun belirlenmesinde kullanılan kritik yan etkinin kusma olduğu kaydedilen açıklamada, 16 haftanın altındaki küçük bebeklerin maddeleri yetişkinlerden farklı şekilde metabolize ettikleri için, EFSA'nın ihtiyatlı yaklaşım benimsediği bildirildi.

        EFSA'nın bebeklerin 24 saat içinde vücut ağırlıklarının kilogramı başına 260 mililitre bebek maması kullandıklarını öngördüğü ifade edilen açıklamada, söz konusu tüketim seviyelerinde bebek mamalarında litre başına 0,054 mikrogramın ve devam mamalarında litre başına 0,1 mikrogramın üzerindeki sereulid konsantrasyonlarının güvenlik endişesi yaratabileceğini belirtti.

        Son dönemde dünya genelinde büyük bebek maması üreticileri önlem amaçlı geri çağırmalarla gündeme gelmişti.

