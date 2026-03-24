        Haberler Dünya Ortadoğu AB'den İran'a tepki | Dış Haberler

        AB'den İran'a tepki

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarına ve Hürmüz Boğazı'nı kapatmasına tepki gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 04:59 Güncelleme:
        AB'den İran'a tepki

        AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Canberra'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüşmesinin ardından Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

        "Bu çatışmadan derin endişe duyuyorum." diyen von der Leyen, "İran, mayın döşeme, insansız hava araçları ve füze saldırıları ile ticari gemi geçişlerini engellemeye yönelik diğer girişimlere derhal son vermelidir." ifadesini kullandı.

        Von der Leyen, "İran'ın silahsız ticari gemilere yönelik son saldırıları, petrol ve gaz tesisleri dahil sivil altyapıya yönelik saldırıları ve İran güçlerinin Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatması kabul edilemez ve kınanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        AB Komisyonu Başkanı, seyrüsefer özgürlüğünün uluslararası hukukun temel bir ilkesi olduğunu sözlerine ekledi.

        ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

        İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

        İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

        ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

        İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ailesinin yanında saldırıya uğrayan sürücünün o anları kamerada

        İzmir'de trafikte çıkan tartışmada bir sürücü ailesinin yanında saldırıya uğradı. Olay anı sürücünün eşi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (IHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Futbolcu cinayetinde 7 kişiye tutuklandı
        Futbolcu cinayetinde 7 kişiye tutuklandı
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Beşiktaş'ta gözler 3 kiralıkta!
        Beşiktaş'ta gözler 3 kiralıkta!
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"