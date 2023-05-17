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AB gümrüklerde reform arayışında

Avrupa Birliği (AB), artan ticari faaliyetler karşısında gümrüklerin kontrol kapasitesini güçlendirmek ve formaliteleri azaltmak için yeni bir kurum ve veri merkezi kurma hazırlığı yapıyor

AB gümrüklerde reform arayışında
AA

AB Komisyonu, "AB Gümrük Birliği" reformuna ilişkin yeni düzenlemeler içeren paketi açıkladı.

Gümrük Birliği'nin idaresi için kurumlar ile işletmeler arasında risk yönetimine dayalı, uygun maliyetli ve etkin bir işbirliği ve ortaklık çerçevesi kurulacak.

Bu kapsamda, ticari faaliyette bulunanlar, ithalat ve ihracatlarında gümrük için ihtiyaç duyulan bilgileri, "AB Gümrük Veri Merkezi" adlı yeni ortak sisteme sunacak.

Nakliyeciler ve depo işletmeleri malların hareketleriyle ilgileri bilgileri de bu sisteme girecek. Bu sistem zamanla geliştirilerek tedarik zincirleri de dahil ticari faaliyetlerin tamamına yayılacak.

Gümrük ve ilgili makamlar, risk analizlerine göre herhangi bir gönderiye yükleme öncesi, giriş, AB içinde taşıma veya nihai varış noktasında müdahale edebilecek. Veri merkezi, 2028 yılında elektronik ticaret teslimatlarına, 2032'de de diğer tüm işletmelere açılacak.

VERİ MERKEZİ, AB ÜLKELERİNDEKİ MEVCUT GÜMRÜK BİLGİ TEKNOLOJİSİ ALTYAPISININ YERİNİ ALACAK

Söz konusu sistem 1 Ocak 2038'den itibaren zorunlu hal alacak. Bu sayede şirketlerin bürokratik işlemleri sadeleşecek ve tasarruf sağlanacak. Beyana dayalı bir gümrük sisteminden veriye dayalı bir sisteme geçiş yapılacak.

Sadeleştirmeler sayesinde, işletmelerin uyum maliyetleri yılda 2,7 milyar avro azalacak. Yeni sistemin merkezinde AB Gümrük İdaresi yer alacak ve AB Gümrük Veri Merkezini denetleyecek.

AB Gümrük İdaresi, 1 Ocak 2028'de göreve başlayacak. Yeni idare, risk ve kriz yönetimi konusundaki sorumluluklar yüklenecek.Veri merkezi, AB ülkelerindeki mevcut gümrük bilgi teknolojisi altyapısının yerini alacak. Böylece gümrük veri işletme maliyetlerinde yılda 2 milyar avro kadar tasarruf sağlanacak.

Sistem kapsamında, verileri analiz etmek, izlemek ve sorunları önceden tahmin etmek için yapay zeka kullanılacak. Gümrük reformu ile çevrim içi platformlar internet üzerinden satılan malların bütün gümrük yükümlülüklerine uymakla yükümlü olacak. Bu değişiklik, gümrük yükümlülüğü bireysel tüketiciden platformlara yöneltecek.

Değeri 150 avronun altında olan malların gümrük vergisinden muaf tutulduğu mevcut sistem de istismar edildiği gerekçesiyle kalkacak.

AB Gümrük Birliği, 1968’de kurulmuştu. Reform, ticaret hacimlerindeki büyük artış, özellikle e-ticaret, hızla artan sayıda AB standardı da dahil olmak üzere Avrupa ülkeleri gümrüklerinin sorunlarını gidermeyi amaçlıyor.

AB üyesi 27 ülkede gümrük konusunda 100'ün üzerinde farklı bilişim sistemi kullanılıyor.

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.

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