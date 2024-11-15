AB, İsrail'i şiddetle kınadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB'nin, İsrail'in Baalbek'e saldırısında 12 sağlık görevlisinin öldürülmesini kınadığını bildirerek, "Sağlık çalışanlarına ve tesislerine yönelik saldırılar, uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlalidir." ifadesini kullandı.

"BU İNSAN ONURUNA KARŞI AÇIK BİR SALDIRIDIR"

Sağlık hizmetlerinin hedef alınmasının Suriye'den Ukrayna veya Sudan'a kadar diğer çatışmalardaki korkunç eğilimleri yansıttığını vurgulayan Borrell, "İster pervasızca bir ihmal, ister kasıtlı bir hedef alma olsun, bu insan onuruna karşı açık bir saldırıdır ve temel insan haklarını açıkça ihlal eder." değerlendirmesini yaptı.

REKLAM Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı. Fotoğraf: AA LÜBNAN'DA 100 BİNLERCE KİŞİNİN YERİNDEN OLDU İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.