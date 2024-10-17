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        Haberler Dünya AB liderleri, savaş 1000'inci güne yaklaşırken Brüksel'de Zelenskiy'e desteğini yineledi - Dünya haberleri | Dış Haberler

        AB liderleri, savaş 1000'inci güne yaklaşırken Brüksel'de Zelenskiy'e desteğini yineledi

        Avrupa Birliği (AB) liderleri, Brüksel'deki zirvede Ukrayna'yı her alanda desteklemeye devam edecekleri taahhüdünü yinelerken, Rusya'nın enerji altyapısı, limanlar ve ticari gemilere gerçekleştirdiği saldırıları kınadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 18:33 Güncelleme: 17.10.2024 - 18:33
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        AB liderleri Zelenskiy'e desteğini yineledi
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        Brüksel'de devam eden AB zirvesinde liderler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin katıldığı ve savaşı sona erdirmek için hazırladığı "Zafer Planı"nı dinledikleri oturumun sonuç bildirisini kabul etti.

        AB Konseyi tarafından paylaşılan sonuç bildirisine göre liderler, G7 tarafından taahhüt edilen, yıl sonuna kadar sağlanacak 45 milyar avronun 35 milyarını üstlenme taahhüdünü yineledi.

        Liderler, kış öncesinde Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını şiddetle kınarken, enerji güvenliğini artırmak, AB'ye entegre etmek konusundaki çabaları yoğunlaştırma kararı aldı.

        Ayrıca liderler, Rusya'nın Ukrayna'nın liman altyapısına verdiği hasar, ticari gemilere düzenlediği saldırıları ve "gıdayı silah olarak kullanmasını" kınadı.

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        Ukrayna'nın yeniden inşasına olan bağlılıklarını yineleyen liderler, bu konudaki gelecek konferansı Temmuz 2025'te İtalya'da düzenleyeceklerini duyurdu.

        Liderler, hem ülkeleri hem de AB içinde yerinden edilmiş Ukraynalıları desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, Rus askerlerinin Ukraynalı savaş esirlerini öldürdüğüne dair raporlardan endişe duyduklarını ifade etti.

        Savaşın sonuna kadar Rusya'ya yönelik yaptırım ve Rus varlıklarının dondurulması yönündeki politikalara devam edileceğini bildiren liderler, İran'ın ismini zikrederek, üçüncü ülkelerin Rusya'ya destek sağlamasını kınadı.

        Bildiride ayrıca AB'ye aday ülke konumundaki Ukrayna'nın AB üyeliği yolunda destekleneceği vurgulandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Avrupa Birliği
        #BRÜKSEL
        #Zelenskiy
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