Osmaniye Organize Sanayi Bölgesindeki Hatko firması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "gürültü haritası"nda yüksek ses kaynaklarına ulaşım ve sanayi tesislerinin neden olduğunun tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Firma mühendislerinin çalışmaları sayesinde, gelen gürültünün emilip iletilmesi veya geri yansıtılmasıyla rahatsız etmemesi için ses bariyeri üretildi.





Avrupa Birliği standartlarına uygunluk sağlaması amacıyla uluslararası akredite kuruluşunun akustik ses emilimi, ses yalıtımı, yanmazlık ve mekanik gibi 40 testinden başarıyla geçen bariyerin ilk kurulumu, Gaziantep Belediyesi tarafından Şehitkamil ilçesindeki bir okulun yanında bulunan üst geçidin 60 metrelik bölümüne öğrencilerin trafik gürültüsünden rahatsız olmamaları için gerçekleştirildi.

İthal edilen Avrupa Birliği standartlarındaki ses bariyerlerine göre fiyatı yüzde 30 daha uygun olan ürün, trafik gürültüsünü 15 desibele kadar azaltabiliyor.

"İTHAL OLARAK GELEN ÜRÜNLERE GÖRE AVANTAJLIYIZ"

Hatko Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nejan Hatko, 2 yıl süren Ar-Ge çalışmasının ardından ses bariyerini ürettiklerini söyledi.

Ürünün AB standartlarında olduğunu belgelediklerini anlatan Hatko, "Şu anda AB standartlarının tamamını yakalayabilmiş, kalite standartlarını en üst seviyeye çıkarmış ilk ve tek yerli üretici olarak ses bariyeri üretimine başladık." dedi.

Hatko, Türkiye'de ses bariyerinin sayılı yerlerde kullanıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de kullanılanların çoğu yurt dışından ithal olarak gelen ürünlerdir. Bu ürünler ithal olarak Avrupa ve ABD'den ülkemize getirilebiliyor. İlk AB standartlarını yakalamış yerli üretici biziz. Yerli üretici olduğumuz ve geri kazandığımız kauçuktan ürettiğimiz için fiyat olarak yüzde 30 civarında ithal olarak gelen ürünlere göre avantajlıyız. Şehirlerin gürültü haritasının çıkarılmasının amacı, yaşam alanlarında huzur ve refahı arttırmak. Bu nedenle ülkemizde ses bariyerinin her geçen gün daha da fazla kullanılacağını öngörüyoruz."

Ürünün Türkiye'de kullanımını arttırdıktan sonra ihraç etmek için çalışmalarını sürdüreceklerinin belirten Hatko, ses bariyerinin kullanıldığı yaşam alanlarında daha huzurlu ve sessiz bir ortam oluşacağını sözlerine ekledi.



