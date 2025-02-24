Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya AB Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı | Dış Haberler

        AB Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı

        Avrupa Birliği (AB), Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırımları askıya aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 14:19 Güncelleme: 24.02.2025 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        AB Konseyi, üye ülke dışişleri bakanlarının Brüksel'de düzenlediği toplantıda, Suriye'ye uygulanan AB yaptırımlarıyla ilgili alınan kararları açıkladı.

        AB ülkelerinin, Suriye'deki durumu göz önünde bulundurarak bir dizi kısıtlayıcı tedbiri "askıya almaya" karar verdikleri belirtilen açıklamada, kararın AB'nin Suriye'de kapsayıcı bir siyasi geçişi, ekonomik toparlanmayı, yeniden yapılanmayı ve istikrarı destekleme çabalarının bir parçası olduğuna işaret edildi.

        Açıklamada, "AB, Suriye'deki temel ekonomik sektörlerdeki kısıtlayıcı önlemleri askıya aldı." ifadesi kullanıldı.

        Enerji, ulaşım, finans ve bankacılık gibi sektörlerde işlemlerin kolaylaştırılacağı aktarılan açıklamada, petrol, gaz ve elektrik dahil enerji ile ulaştırma sektörlerindeki önlemlerin askıya alınması kararı alındığı kaydedildi.

        REKLAM

        Suriye'deki Sanayi Bankası, Popüler Kredi Bankası, Tasarruf Bankası, Tarım Kooperatif Bankası ve Suriye Arap Havayollarının yaptırım listesinden çıkarılacağı, Suriye Merkez Bankasına da fon ve ekonomik kaynakların sağlanmasına izin verileceği ifade edildi.

        AB bankaları ile Suriye bankaları ve finans kuruluşları arasında bankacılık ilişkileri kurulmasına yönelik yasağa belirli muafiyetler getirileceğine dikkati çekilen açıklamada, böylece özellikle enerji ve ulaştırma sektörleriyle ile insani ve yeniden inşa amaçlı işlemlere izin verileceği belirtildi.

        Yaptırımlardaki insani durum muafiyetinin uygulanmasının da süresiz biçimde uzatılacağı, kişisel kullanıma yönelik lüks malların Suriye'ye ihraç yasaklarına son verileceği bildirildi.

        AB Konseyinin bu konudaki çalışmalarını sürdüreceği ve daha fazla ekonomik yaptırımın askıya alınıp alınamayacağının ileride değerlendireceği, ülkedeki durumun yakından takip edileceği aktarıldı.

        Açıklamada, Beşar Esad rejimi, kimyasal silah ve yasa dışı uyuşturucu ticareti ile silah ticareti gibi çeşitli alanlardaki AB yaptırımlarının devam ettiği, alınan yeni kararlarla ilgili yasal düzenlemelerin de yarın AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bilgisi verildi.

        REKLAM

        AB'NİN SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLARI

        AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları iç savaşın başlamasının ardından Mayıs 2011'de başladı.

        Rejimle bağlantılı, insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilere yönelik seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirler alındı.

        Beşar Esad'dan bakanlara, rejimin iç çemberinde yer alan kritik isimler listede yer aldı.

        Bunların yanı sıra AB, Suriye'ye sektörel yaptırımlar da uyguladı, rejimin finans ağının kalbinde yatan sektörleri hedef aldı. Bu çerçevede ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı, hem askeri hem sivil amaçlı kullanılabilen malların ve bazı iletişim ekipmanının ihracatı kısıtlandı.

        Bu yaptırımlar, belli girişimlerin, altyapı projelerinin finanse edilmesini de kapsadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Bir kişiyi silahla vurdu! Restorandakiler rehin!
        Bir kişiyi silahla vurdu! Restorandakiler rehin!
        3 kişiden 1'i barınma sorunu yaşayacağını düşünüyor
        3 kişiden 1'i barınma sorunu yaşayacağını düşünüyor
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Okan Yalabık, sevgilisini tanıttı
        Okan Yalabık, sevgilisini tanıttı
        Sağlıklı yaşlanma genlerden çok yaşam faktörlerine bağlı
        Sağlıklı yaşlanma genlerden çok yaşam faktörlerine bağlı
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de