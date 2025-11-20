"AB, Türkiye'yle savunma işbirliğini güçlendirmeli"

Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, Avrupa Birliği'nin (AB) artan güvenlik tehditlerine karşı koymak için Türkiye ile savunma alanında işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Budrys, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AB üyelerinin son yıllarda savunma harcamalarını artırdığını ancak Ukrayna'da devam eden savaş ve Avrupa güvenliğine yönelik artan tehditler nedeniyle kapasitelerinin yetersiz kaldığını belirtti.

Türkiye ve Türk savunma şirketlerinin bu tür program ve girişimlere dahil edilmesini desteklediğini vurgulayan Budrys, şöyle devam etti:

"Kapsayıcı olmalı. Şu anda güvenlik ve savunma ortaklarının SAFE programının bir parçası olmasını sağlayan bir tanımımız var, bu şekilde bunu genişletmemiz gerekiyor. Savunma konularında NATO müttefiklerimiz, İngiltere, Norveç ve Türkiye ile ve savunma sanayisiyle işbirliği yapmamız gerekiyor. Savunma sanayimizin kapasitesi mevcut talebi karşılamıyor. Türkiye, bizim müttefikimizdir. Zaten savunma planlamamızın dışında başka bir ülkeden bahsetmiyoruz. Gerekirse birlikte nasıl mücadelede savaşacağımızı planlıyoruz. Onları diğer ortaklarımızdan nasıl ayırabiliriz?"

Budrys, Türkiye'ye NATO'nun doğu kanadındaki hava sahasının güvenliğini sağlamadaki rolü, İttifakın bölgedeki hava polisliği ve gözetleme faaliyetleri için uçak konuşlandırması dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin bir süre önce bölgeye bir AWACS radar uçağı konuşlandırmasına da atıfta bulunan Budrys, "Türkiye'ye ve ülkenizin liderlerine, gösterilen dayanışma ve yardım için gerçekten minnettarım." dedi.

"Avrupa’da savunma sanayi alanında devlet korumacılığını uygulamaya devam edersek, kaybederiz"

İstihbarat ve güvenlik alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Budrys, AB'nin son zamanlarda savunma kapasitelerini geliştirmede önemli ilerleme kaydettiğini ancak yalnızca askeri harcamaları artırmanın tüm sorunları çözmediğini söyledi.

Budrys, askeri malzeme ve silahların daha hızlı tedarik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, AB’deki mevcut üretim kapasitelerinin ve tedarik sistemlerinin bu talebi karşılayamayacağını belirtti.

"Bu soruna çözüm için cevap müttefiklerimizdir." diyen Budrys, AB üyelerinin, ABD ve Türkiye de dahil olmak üzere NATO müttefikleriyle işbirliğini güçlendirerek hedeflerine daha etkili şekilde ulaşabileceklerini dile getirdi.

Budrys, "Daha iyi işbirliği için büyük fırsatlar görüyorum. Avrupa’da savunma sanayimizi diğerlerine kapatmamalıyız. Tarihin bu döneminde, Avrupa’da savunma sanayi alanında devlet korumacılığını uygulamaya devam edersek, kaybederiz. Ve bu, göze alamayacağımız bir şey." diye konuştu.