        "AB, Türkiye'yle savunma işbirliğini güçlendirmeli" | Dış Haberler

        "AB, Türkiye'yle savunma işbirliğini güçlendirmeli"

        Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile savunma alanında işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 21:17 Güncelleme: 20.11.2025 - 21:17
        "AB, Türkiye'yle savunma işbirliğini güçlendirmeli"
        Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, Avrupa Birliği'nin (AB) artan güvenlik tehditlerine karşı koymak için Türkiye ile savunma alanında işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

        Budrys, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AB üyelerinin son yıllarda savunma harcamalarını artırdığını ancak Ukrayna'da devam eden savaş ve Avrupa güvenliğine yönelik artan tehditler nedeniyle kapasitelerinin yetersiz kaldığını belirtti.

        Türkiye ve Türk savunma şirketlerinin bu tür program ve girişimlere dahil edilmesini desteklediğini vurgulayan Budrys, şöyle devam etti:

        "Kapsayıcı olmalı. Şu anda güvenlik ve savunma ortaklarının SAFE programının bir parçası olmasını sağlayan bir tanımımız var, bu şekilde bunu genişletmemiz gerekiyor. Savunma konularında NATO müttefiklerimiz, İngiltere, Norveç ve Türkiye ile ve savunma sanayisiyle işbirliği yapmamız gerekiyor. Savunma sanayimizin kapasitesi mevcut talebi karşılamıyor. Türkiye, bizim müttefikimizdir. Zaten savunma planlamamızın dışında başka bir ülkeden bahsetmiyoruz. Gerekirse birlikte nasıl mücadelede savaşacağımızı planlıyoruz. Onları diğer ortaklarımızdan nasıl ayırabiliriz?"

        Budrys, Türkiye'ye NATO'nun doğu kanadındaki hava sahasının güvenliğini sağlamadaki rolü, İttifakın bölgedeki hava polisliği ve gözetleme faaliyetleri için uçak konuşlandırması dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

        Türkiye'nin bir süre önce bölgeye bir AWACS radar uçağı konuşlandırmasına da atıfta bulunan Budrys, "Türkiye'ye ve ülkenizin liderlerine, gösterilen dayanışma ve yardım için gerçekten minnettarım." dedi.

        "Avrupa’da savunma sanayi alanında devlet korumacılığını uygulamaya devam edersek, kaybederiz"

        İstihbarat ve güvenlik alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Budrys, AB'nin son zamanlarda savunma kapasitelerini geliştirmede önemli ilerleme kaydettiğini ancak yalnızca askeri harcamaları artırmanın tüm sorunları çözmediğini söyledi.

        Budrys, askeri malzeme ve silahların daha hızlı tedarik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, AB’deki mevcut üretim kapasitelerinin ve tedarik sistemlerinin bu talebi karşılayamayacağını belirtti.

        "Bu soruna çözüm için cevap müttefiklerimizdir." diyen Budrys, AB üyelerinin, ABD ve Türkiye de dahil olmak üzere NATO müttefikleriyle işbirliğini güçlendirerek hedeflerine daha etkili şekilde ulaşabileceklerini dile getirdi.

        Budrys, "Daha iyi işbirliği için büyük fırsatlar görüyorum. Avrupa’da savunma sanayimizi diğerlerine kapatmamalıyız. Tarihin bu döneminde, Avrupa’da savunma sanayi alanında devlet korumacılığını uygulamaya devam edersek, kaybederiz. Ve bu, göze alamayacağımız bir şey." diye konuştu.

        "Avrupa'nın daha fazlasını yapması gerekiyor"

        Budrys, güvenlik alanında sınamalara yanıt verebilmek, Rusya kaynaklı tehditlere karşı caydırıcılık sağlamak amacıyla AB’nin NATO ile daha yakın işbirliğine gitmesinin şart olduğunun altını çizdi.

        AB'nin savunma yeteneklerini artırma çabalarının NATO'ya bir alternatif olarak değil, İttifak içindeki Avrupa ayağını güçlendirmenin bir yolu olarak tasarlandığına işaret eden Budrys "Avrupa'nın daha fazlasını yapması gerekiyor. Amerikalı dostlarımız ve müttefiklerimiz de bize bunu söylüyor. Tüm bu fikirlerin, NATO ile çeliştiğini düşünmüyorum. Bunlar tamamlayıcı nitelikte ve NATO ile uyumlu." ifadelerini kullandı.

        Litvanyalı Bakan, "Bölgede caydırıcılığı temin etmek için ihtiyacımız olan etkili ve doğru şeyin, bölgede varlığımızı güçlendirmek olduğu bir kez daha görüldü. Daha güçlü bir varlık göstererek, olası hadiselerin önüne geçmiş oluyoruz. Türk hava kuvvetlerinin, Baltık ülkelerinde görev yaptığı o dönemden sonra İHA'larla ilgili hadiseler önemli ölçüde azaldı. Ve bu iyi bir şey." şeklinde konuştu.

        AB, bu yıl savunma hazırlığını artırmak ve savunma sanayi kapasitesini önemli yatırımlarla güçlendirmek için yeni girişimler başlattı.

        Bu girişimler arasında mayısta başlatılan ve üye devletlerin ortak tedarik çabaları yoluyla savunma kapasitelerini genişletmelerini desteklemek üzere tasarlanmış 150 milyar avroluk (174 milyar dolar) bir finansman mekanizması olan Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) de yer alıyor.

        #AB
        #litvanya
