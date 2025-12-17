AB ülkeleri Rusya'dan gaz alımını sonlandıracak

Habertürk
        Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'dan doğalgaz ithalatını 2027 sonbaharına kadar sonlandırmasını öngören yasal düzenlemeyi kabul etti. AB ülkelerinin Rusya'dan LNG ithalatını 2026 sonuna, boru hattı gazı ithalatını da 30 Eylül 2027'ye kadar bitirmesi bekleniyor.

        Giriş: 17.12.2025 - 20:49 Güncelleme: 17.12.2025 - 21:32
        Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'dan doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatını 2027 sonbaharına kadar aşamalı biçimde sonlandırmasını içeren yasal düzenlemeyi kabul etti.

        Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, AB'nin Rusya'dan doğalgaz alımını aşamalı olarak sonlandırmaya yönelik hazırlanan yasal düzenleme görüşüldü.

        AP milletvekilleri, 2026'dan itibaren boru hattı ve sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatına kademeli yasak getirilmesini içeren yasayı 500 "evet", 120 "hayır" oyla kabul etti.

        Buna göre, AB, Rusya'dan LNG ithalatını 2026 sonuna, boru hattı gazı ithalatını da 30 Eylül 2027'ye kadar bitirecek.

        Yasa, bu aşamadan sonra AB Konseyinde onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

        AB'nin Rusya'dan LNG ve boru hattı ile doğal gaz ithalatı savaş öncesinde yüzde 45 seviyesindeyken son dönemde yüzde 12'ye kadar geriledi.

        *Fotoğraf: EPA/RONALD WITTEK, temsilidir

