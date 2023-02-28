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AB yaptırımlara rağmen Rusya’dan her gün 100 milyon euroluk fosil yakıt alıyor

Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırım kararlarına rağmen, Rusya’dan Avrupa’ya petrol ve doğalgaz ihracatı devam ediyor. Avrupa ülkeleri, fosil yakıt ticareti karşılığında Moskova hükümetine her gün 100 milyon euro ödüyor.

AB yaptırımlara rağmen Rusya’dan her gün 100 milyon euroluk fosil yakıt alıyor
BBC TÜRKÇE
GazGetty Images

Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırım kararlarına rağmen, Rusya’dan Avrupa’ya petrol ve doğalgaz ihracatı devam ediyor. Avrupa ülkeleri, fosil yakıt ticareti karşılığında Moskova hükümetine her gün 100 milyon euro ödüyor.

Finlandiya kökenli Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi’ne (CREA) göre, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Avrupa’ya sattığı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) miktarının önemli ölçüde arttığı belirlendi.

CREA’nın hazırladığı rapora göre, fosil yakıt ihracatı hala Vladimir Putin yönetimine büyük miktarda gelir sağlıyor.

Rusya, 2023 yılının ilk iki ayında, Avrupa’ya fosil yalıt ihracatıyla yaklaşık 30 milyar euro gelir elde etti.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından, bu ülkeden Avrupa'ya fosil yakıt ihracatı ciddi oranda azaldı.

Ancak CREA’ya göre, bugün hala Avrupa üzerinden Rusya'ya günde yaklaşık 100 milyon euro para ödenmeye devam ediliyor.

AB, Çin’den sonra Rusya’dan fosil yakıt alan ikinci büyük müşteri.

Boru hattı üzerinden gelen gaza, ham petrole ve petrol ürünlerine 30’ar milyon euro ödenirken, sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) da 10 milyon euro harcanıyor.

Geçen yıl Belçika’nın Rusya’dan aldığı LNG miktarı, bir önceki yola göre yüzde 28 arttı.

Belçika, Japonya’dan sonra Rus LNG’sinin en büyük alıcısı. Bu yılın ilk 2 ayında Belçika, Rusya’dan 400 milyon euroluk LNG satın aldı.

Brüksel hükümeti, LNG ithalatı karşılığında her gün Rusya’ya 7 milyon euro ödüyor.

Belçika’yı Hollanda, Finlandiya, İsveç ve Norveç takip ediyor. AB ülkeleri LNG için Rusya’ya günlük 10 milyon euro ödüyor.

Belçikalı doğal gaz şebeke operatörü Fluxys’in, Rusya'nın en büyük ikinci doğal gaz üreticisi olan yarı resmi Novatek'in yan kuruluşu Yamal Trade ile uzun vadeli sözleşmesi bulunuyor.

Belçika medyasına göre, 2015'te imzalanan sözleşme 20 yılı kapsıyor. Yamal Trade, yıllık 8 milyon tona kadar LNG gönderiyor.

Belçikalı şirket, AB yaptırımları dışında olduğu için LNG ithalatına devam ediyor.

CREA’nın raporunda, fosil yakıttan elde edilen paranın, Rusya tarafından, Ukrayna’daki savaşı finanse etmek için kullanıldığı belirtilerek, AB’nin tutumu eleştirildi.

AB yaptırımlarının sadece deniz yoluyla taşınan petrol ürünlerini kapsadığına işaret eden örgüt, Rus doğal gazının da henüz Avrupa Birliği tarafından resmi olarak yasaklanmadığına dikkati çekti.

CREA’dan Lauri Myllyvirta, "Avrupa, Rusya'nın musluğu tamamen kapatmasını beklemek yerine, Rus doğal gazını veya LNG'yi hemen yasaklamalı" dedi.

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