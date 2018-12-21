Türkiye'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan iltica sayısı 17 bine ulaştı. Türk yetkililere göre bu rakamın çok büyük bölümü FETÖ firarilerine ait. Bu tablo ve FETÖ'cülerin yaptıkları kara propaganda Türkiye'nin imajına büyük zarar veriyor.

İstatistiklere göre 2016'da 0 olan iltica başvurusu sayısı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra arttı. Son rakamlara göre 17 binin üzerinde başvuru var. Başvuruların çok büyük bir bölümü FETÖ'cülere ait. FETÖ'cüleri PKK ile bağlantılı olan küçük bir grup izliyor.

TÜRKİYE İLK 5'E GİRDİ

Başvuruların çok büyük bir bölümü Almanya'da yapıldı. Almanya'yı yaklaşık 6 bin başvuru ile Yunanistan izliyor. Türkiye 17 bini aşan iltica başvurusu ile vatandaşı en fazla iltica başvurusu yapan beşinci ülke oldu. Bu sıralamada ilk sırada Suriyeliler var. Suriyelileri Irak ve İran vatandaşları izliyor. Bu tablo ve FETÖ'cülerin "Türk cezaevlerinde işkence yapılıyor" şeklindeki kara propagandaları Türkiye'nin imajına zarar veriyor.

VİZE SERBESTİSİ İÇİN EN AZ 1 BUÇUK YIL

Vize serbestisi için 6 kriter bulunuyor. Ancak Türk yetkililere göre tüm kriterler yerine getirilse bile Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu’nda yapılacak oylama ile Avrupa'daki seçimler nedeniyle vize serbestisinin en az 1 buçuk seneyi bulabileceği belirtiliyor. Vize serbestisi için en kritik başlık ise terörle mücadele mevzuatı. Avrupa mevzuatın değişmesini istiyor. Türkiye ise, yaklaşık 4 milyon mültecinin varlığı ve terör örgütleriyle verdiği mücadeleye vurgu yapıyor.

"TÜRKİYE VE NATO'SUZ AVRUPA ORDUSU..."

Avrupa Ordusu başlığı da konuşulmaya devam ediyor. Türk yetkililere göre, Avrupa'yı bu bu fikre ABD'nin daha doğrusu Trump'ın tek taraflı politikaları itti. Ancak Türk yetkililer, Türkiye ve NATO'suz bir Avrupa Ordusunun gerçekçi olmayacağı görüşünde.

SURİYELİLERE 1.7 MİLYAR EURO ULAŞTI

Suriyeli mültecilere yapılan yardımlar konusunda da Avrupa verdiği sözleri tam olarak yerine getirmedi. Türk yetkililer Avrupa Birliği'nin hem insani sorumluluk hem de 18 Mart Mutabakatı gereği Türkiye'nin yükünü paylaşması gerektiğini belirtiyor. Mülteciler için verilecek 6 milyar Euro'nun ilk 3 milyarlık Euro'luk diliminden 1.7 milyar Euro'su Suriyelilere ulaştı. 1.3 milyar Euro ise henüz ulaşmadı.

1 MİLYON 200 BİN YENİ NESİL PASAPORT

İstatistiklere göre, Türkiye'de 11 milyon kişinin pasaportu var. Yeni nesil biyonik pasaport sayısı ise 1 milyon 200 bini aştı. Bunun önemli bir rakam olduğunu belirten yetkililer, bu sayıya birçok Avrupa Birliği üyesi ülkenin ulaşamadığına dikkat çekti.

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