AB Yüksek Temsilcisi Kallas'tan ABD'ye: "Kavga çıkarmak gibi bir niyetimiz yok, yerimizde duracağız"

Kallas, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda düzenlenen "Grönland ve Danimarka'nın Toprak Bütünlüğü ve Egemenliği" başlıklı oturumda konuştu.

AB Yüksek Temsilcisi, "Grönland, stratejik öneme sahip. Bu bir sır değil. Yakınında önemli deniz altı yolları var ve altında küresel ekonomi için önemli olan kritik ham maddeler bulunuyor. Ama şunu açıkça belirtmeliyim ki, Grönland halkına aittir. Hiçbir tehdit veya gümrük vergisi bu egemenliği değiştiremez, bunun ticareti yapılmaz. AB, Grönland ve Danimarka Krallığı'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunmada şüphesiz onların yanındadır." ifadelerini kullandı.

"Kavga çıkarma niyetimiz yok"

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının "daha önce hiç yaşanmayan" bir duruma yol açtığına ancak itidalle ve birlik içinde yanıt verilmesi gerektiğine işaret eden Kallas, şunları kaydetti:

REKLAM

"Danimarka ve Grönland doğrudan görüşmelerde bulunuyorlar. Sorumlu müttefikler bunu yapar, konuşurlar. Ancak bu görüşmelerin tonu önemlidir. Doğrudan müzakereler dışında yapılan tehditler, açıkça belirtmek isterim ki, Danimarka'yı Grönland'ı teslim etmeye zorlamayacaktır. Bunlar yalnızca hem Avrupa'yı hem de ABD'yi daha da fakirleştirme ve ortak refahımızı baltalama riskini taşır. Kavga çıkarmak gibi bir niyetimiz yok, yerimizde duracağız."