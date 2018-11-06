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Abana'da su samuru fotoğraflandı

Sinop'un ardından Kastamonu'nun Abana ilçesinde de nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüldü

06.11.2018 - 17:16 | Güncelleme: AA

Kastamonu'nun Abana ilçesinde dünyada nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen ve koruma altında bulunan su samuru, Ezine Çayı'nda fotoğraflandı.

AA'nın haberine göre doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol, yaptığı açıklamada, her gün kuş gözlemi yapmak için gittiği dere yatağında zaman zaman su samurlarıyla karşılaştığını, onları fotoğrafladığını söyledi.

Son yıllarda bölgede su samurlarının varlığında artış gözlemlediklerine dikkati çeken Şenol, "Özellikle geçtiğimiz yaz sezonundan bu yana Ezine Çayı'nın denize döküldüğü alanda, suyun sakin olduğu noktalarda su samurları kendini gösteriyor. Dünyadaki nesli tehdit altında olan, Türkiye'de koruma altında bulunan su samurlarının Abana'da kendini sık göstermesi tür varlığı açısından sevindirici. Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'nda da su samurlarına rastlamak mümkün." dedi.

"SU SAMURLARI EKOSİSTEMİN İŞLEYİŞİNİN ÖNEMLİ BİR GÖSTERGESİ"

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Özkan Evcin ise, bilimsel adı "Lutra lutra" olan su samurlarının ekosistemin sağlıklı işleyip işlemediğinin de önemli bir göstergesi olduğuna işaret etti.

Evcin, su samurlarının yaşadığı alanlarda su kalitesinin iyi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Son yıllarda ülkemizde nesli tükenen veya sayıları hızla azalan yaban hayvanları arasında pek çok balık, amfibi, sürüngen, kuş ve memeli bulunmaktadır. Bunlardan biri de sucul ekosistemde besin zincirinin en üst basamağında yer alan etobur canlılardan biri olan su samurlarıdır. Su samurları temiz tabiatın gösterge türlerinden biridir. Bu anlamda su samurlarının popülasyonlarının artması o ortamdaki su kalitesinin iyi olduğu manasına gelebilmektedir. Besin maddesinin büyük kısmını balıklardan karşılıyor. Bu anlamda da zenginlik olduğunu gösterir. Abana'da varlıklarının artması su kalitesinin iyi düzeyde olduğunu gösterir. Popülasyonun artması daha da sevindirici olacaktır. Ayrıca ekosistemin sağlıklı işleyip işlemediğinin de gösterge türlerinden biridir su samurları."

Sinop'un Erfelek ilçesindeki Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı içinde bulunan bir gölette de balık avlayan su samuru görüntülenmişti.

 

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