        ABB FOMGET, yarın Yüksekovasporu konuk edecek! - Futbol Haberleri

        ABB FOMGET, yarın Yüksekovasporu konuk edecek!

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, 7. hafta maçında yarın Yüksekovaspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 10:10 Güncelleme: 31.10.2025 - 10:10
        ABB FOMGET, yarın Yüksekovasporu konuk edecek!
        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında yarın Yüksekovaspor'u ağırlayacak.

        Osmanlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak.

        Başkent ekibi, ligde 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 12 puanla üçüncü sırada bulunuyor. 8 puanı olan Yüksekovaspor ise sekizinci sırada yer alıyor.

