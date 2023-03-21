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ABD, Abrams tanklarının Ukrayna'ya daha kısa sürede teslim edilmesi için çalışıyor

Rusya-Ukrayna Savaşı bir yılı aşkın süredir devam ederken, ABD başta olmak üzere birçok ülkenin Ukrayna'ya silah ve mühimmat desteği devam ediyor. Almanya'nın Leopard 2 desteğiyle beraber Beyaz Saray da Abrams tankları desteğini Kiev yönetimine en kısa sürede ulaştırmayı hedefliyor.

ABD, Abrams tanklarının Ukrayna'ya daha kısa sürede teslim edilmesi için çalışıyor
AA

ABD, Ukrayna'ya verilecek Abrams tanklarının daha kısa sürede teslim edilmesi için çalıştıklarını duyurdu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, MSNBC televizyonuna konuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Moskova ziyaretine ilişkin Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'daki savaş dolayısıyla cephanesinin ve ihtiyaç duyduğu envanterin bitmek üzere olduğunu, bu nedenle de Çin'den yardım isteyebileceğini söyledi.

Kirby, Şi'nin, Putin üzerinde etkisi olduğu, Putin'in de Ukrayna'daki savaşa yardım etmeleri için Şi'nin onayını ve yardımını istediği görüşünü savundu. Şi'nin ise Putin'i, "Amerikan liderliği ve Batı'yı geri püskürtmeye yardımcı bir araç olarak gördüğünü" söyleyen Kirby, Çin'in Rusya'ya zarar veren savaşın bitmesini ancak Rusya'nın kaybetmemesini istediğini dile getirdi.

Diğer taraftan Kirby, Ukrayna'da "adil bir barış" istediklerini ve bu ülkeye yapılan yardımların devam edeceğini belirterek, özellikle baharda kendilerini savunabilmeleri için daha fazla cephaneye ihtiyaç duyacaklarını kaydetti.

Ukrayna'ya F-16 verilmemesi konusunda ABD'nin pozisyonunun aynı olduğunu ifade eden Kirby, öte yandan, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Abrams tanklarının beklenenden daha hızlı şekilde teslim edilmesi için çalıştığını duyurdu.

Kirby, "Süreci hızlandırmak için süreçte yapabileceğimiz bazı değişiklikler var. Bunun üzerinde çalışıyoruz." diyerek, bu hususta gerekli açıklamayı Pentagon'un yapacağını bildirdi.

Bu tankların çok komplike tanklar olduğuna işaret eden Kirby, tankların eğitimlerinin uzun zaman aldığını vurguladı. Amerikan askerlerinin temel eğitimleri alması için dahi 16 haftaya ihtiyaç duyduklarını söyleyen Kirby, tankların idamesi ve teknik detayları için daha uzun süre gerektiğine dikkati çekti.

Fotoğraf: AP

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