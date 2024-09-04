ABD Açık'ta Navarro ile Fritz yarı finalde!
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda 13 numaralı seribaşı ABD'li raket Emma Navarro ile tek erkeklerde 12 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz yarı finale çıktı.
Giriş: 04.09.2024 - 00:48 Güncelleme: 04.09.2024 - 00:48
New York'ta düzenlenen sert kort turnuvasının 9. gününde çeyrek final maçlarına başlandı.
Tek erkeklerde 12 numaralı seribaşı ABD'li raket Taylor Fritz, 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev'i 7-6, 3-6, 6-4, 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek yarı finale kaldı.
Tek kadınlarda dünya 13 numarası ABD'li tenisçi Emma Navarro, İspanyol raket Paula Badosa'yı 6-2, 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek yarı finale çıktı.
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